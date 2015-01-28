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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۹

حجت الاسلام تقوی فرد:

امسال ۲۶۴ هکتار از اراضی ملی مازندران خلع ید شدند/ کشف اشیای عتیقه

امسال ۲۶۴ هکتار از اراضی ملی مازندران خلع ید شدند/ کشف اشیای عتیقه

ساری - رئیس کل دادگستری استان مازندران از خلع ید بیش از ۲۶۴ هکتار از اراضی منابع طبیعی طی ۹ ماهه نخست سال جاری در حوزه های قضایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با تاکید بر حفظ  حراست و رفع تجاوز از اراضی و منابع طبیعی در استان خاطرنشان کرد: از طریق اجرای احکام صادره از محاکم و همچنین اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور بیش از ۲۶۴ هکتار از اراضی منابع طبیعی طی ۹ ماهه نخست سال جاری در حوزه های قضایی استان خلع ید شد.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود نیز از دستگیری سه نفر به اتهام نگهداری، حفاری و فروش اشیاء عتیقه تاریخی در این شهرستان خبر داد و گفت: بر اساس گزارش معاونت اطلاعات سپاه ناحیه میاندورود دایر بر حفاری غیر مجاز برای بدست آوردن اشیای تاریخی، دستورات قضایی درخصوص رصد و دستگیری متهمان صادر شد.

حجت الاسلام ملاکریمی افزود: از متهمان دستگیر شده تعداد ۸ قطعه اشیای عتیقه تاریخی مربوط به قبل از اسلام و دوره ساسانی کشف شد که ارزش این اشیاء میلیاردی تخمین زده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود در ادامه با بیان این که از متهمان مدارکی کشف گردید که بیانگر فعالیت وسیع آنان در امر حفاری و فروش این اموال تاریخی می باشد و متهمان با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

کد مطلب 2476798

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