امسال ۲۶۴ هکتار از اراضی ملی مازندران خلع ید شدند/ کشف اشیای عتیقه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با تاکید بر حفظ حراست و رفع تجاوز از اراضی و منابع طبیعی در استان خاطرنشان کرد: از طریق اجرای احکام صادره از محاکم و همچنین اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور بیش از ۲۶۴ هکتار از اراضی منابع طبیعی طی ۹ ماهه نخست سال جاری در حوزه های قضایی استان خلع ید شد.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود نیز از دستگیری سه نفر به اتهام نگهداری، حفاری و فروش اشیاء عتیقه تاریخی در این شهرستان خبر داد و گفت: بر اساس گزارش معاونت اطلاعات سپاه ناحیه میاندورود دایر بر حفاری غیر مجاز برای بدست آوردن اشیای تاریخی، دستورات قضایی درخصوص رصد و دستگیری متهمان صادر شد.

حجت الاسلام ملاکریمی افزود: از متهمان دستگیر شده تعداد ۸ قطعه اشیای عتیقه تاریخی مربوط به قبل از اسلام و دوره ساسانی کشف شد که ارزش این اشیاء میلیاردی تخمین زده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود در ادامه با بیان این که از متهمان مدارکی کشف گردید که بیانگر فعالیت وسیع آنان در امر حفاری و فروش این اموال تاریخی می باشد و متهمان با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.