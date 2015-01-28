تجدید میثاق رئیس و مسئولان عالی قضایی با آرمان های امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی همراه با معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون فرهنگی، معاون پیشگیری از وقوع جرم، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان پزشکی قانونی، دادستان تهران و دیگر مسئولان قضایی با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمان‌های حضرت امام تجدید میثاق کردند.

براساس این گزارش این حضور که به مناسبت آغاز روزهای گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی بود با حضور و قرائت فاتحه و اقامه نماز در گلزار شهدا و مزار شهدای هفتم تیر به پایان رسید.