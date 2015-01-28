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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۱۶

تجدید میثاق رئیس و مسئولان عالی قضایی با آرمان های امام(ره)

تجدید میثاق رئیس و مسئولان عالی قضایی با آرمان های امام(ره)

رئیس قوه قضاییه همراه با مسئولان عالی قضایی با آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی همراه با معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون فرهنگی، معاون پیشگیری از وقوع جرم، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان پزشکی قانونی، دادستان تهران و دیگر مسئولان قضایی با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمان‌های حضرت امام تجدید میثاق کردند.

براساس این گزارش این حضور که به مناسبت آغاز روزهای گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی بود با حضور و قرائت فاتحه و اقامه نماز در گلزار شهدا و مزار شهدای هفتم تیر به پایان رسید.

کد مطلب 2476813

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