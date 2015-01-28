اجرای حکم اعدام یک متجاوز به عنف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حسب محتویات پرونده مطروحه در دادسرای ناحیه ۲۷ عمومی و انقلاب تهران(امور جنایی)، علی کمالوند در شهریور سال ۹۲ بر اساس شکایات متعدد از سوی زنان قربانی، تحت پیگرد قرار گرفت

حسب اظهارات شکات خصوصی، کمالوند با نزدیک کردن خود به زنانی که گاه همسرانشان با آن ها همراه بوده و معرفی خود به عنوان فرد دارای نفوذ و تحصیلات پزشکی و اغوای افراد از طریق پیشنهاد کار و اشتغال، به آن ها قرص بی هوشی خورانده و ضمن تعرض به زنانی که بی هوش بوده اند، اموال قربانیان را نیز به سرقت می برد.

در یک مورد وی با پیشنهاد شغل نگهبانی به مردی ۷۰ ساله، به منزل وی رفته و با خوراندن قرص بی هوشی به مرد و همسرش، نقشه شوم خود را عملی می‌کند. قربانی دیگر با اغوا از طریق اشتغال در داروخانه و به منظور انعقاد قرارداد کار، کمالوند را به منزل خود دعوت کرده که همانند موارد پیشین،‌ منتهی به بی هوشی خانواده، تعرض به همسر و سرقت اموال آن‌ها شده است.

براساس یازده فقره شکایت‌های واصله، متهم در تاریخ ۲۰ مهر ۹۲ در حالی که تعداد قرص خواب آور همراه داشته شناسایی و دستگیر می‌شود. متهم در جریان تحقیقات، به اعمال ارتکابی خود اقرار کرد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و دادگاه پس از تشکیل جلسه با حضور نماینده دادستان، متهم، وکیل وی و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، علی کمالوند را از بابت سرقت به ده سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و رد مال و از جهت غصب عنوان پزشکی به دو سال حبس و از بابت سه مورد زنای به عنف به سه بار اعدام محکوم کرد. این رای در دیوان عالی کشور ابرام و قطعی شد. محکوم علیه در بامداد روز چهارشنبه هشتم بهمن به دار مجازات آویخته شد.