همگرایی جایگزین کشمکش ها/ دست مهربانی به سمت تولید دراز شود

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری استان همدان با بیان اینکه همه وجوه و ظرفیت ها در استان همدان محیا است و در زمینه عقبه دینی و فرهنگی دارای ریشه است گفت: همدان در زمینه اقتصادی از زمینه های متنوع بهره مند است.

وی با بیان اینکه همدان از نظر کشاورزی و صنعتی نیز دارای جایگاه خوبی است و می توان ظرفیتی برای استفاده از توریست باشد گفت: توجه به سابقه تاریخی همدان باعث کمال و حرکت درست بر این زادگاه خواهد شد.

وی با بیان اینکه همدان در تعاملات گذشته نیز برای ریشه های فرهنگی و در انتقال بسیاری از مفاهیم از چهره های شاخصی چون سید علی همدانی بهره مند است گفت: تردیدی نیست که همدان استانی ریشه دار است چراکه بسیاری از عرفای این خطه دارای مقام کاملی بوده اند.

وی با بیان اینکه ابن سینا فرد بی نظیری در دنیاست گفت: ابن سینا جایگزینی ندارد و برجستگی های فکری وی خاص است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه کشورهایی که ریشه دارند هویتشان فاخر است و آنها که ریشه ندارند غالبا دچار بحران هویتی می شوند اظهار داشت: ایران کشوری ریشه دار است و این یک سرمایه در دست ملت است.

همگرایی جایگزین کشمکش ها شده است

لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای مودت و دوستی و همگرایی جایگزین کشمکش ها شده است و این امر قابل تقدیر است گفت: هرگونه آبادانی و توسعه و رشد مادی و معنوی جز در آرامش روحی امکان پذیر نیست چراکه کشمکش ها ایجاد کننده ناراحتی روحی هستند.

وی با تاکید بر اینکه رشد کشور در گرو امیدواری و اتحاد روحی است گفت: استان همدان نمایندگان فعال و پرتحرکی در مجلس دارد که پیگیر نیازها هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وحدت یک اصل است و توسعه نیاز به وحدت را ضروری می کند گفت: در کشوری که حرکت آفرین است تعامل و تفاوت فکری وجود دارد.

وی با اشاره به موضوع اهانت به پیامبر اکرم(ص) توسط نشریه فرانسوی عنوان کرد: اینکه در دفاع از نشریه عنوان شده چون آزادی فکر را قبول داریم باید اجازه دهیم حرف ها زده شود، حرف درستی نیست.

توهین و ناسزا نوعی سوء استفاده است

وی با تاکید بر اینکه توهین و ناسزا نوعی سوء استفاده است و هر نوع سوء استفاده ای عملی مجرمانه است گفت: شهید مطهری هنگامی که روی آزادی فکر صحبت می کند یکی از ویژگی های آن را منطق پذیری می داند.

لاریجانی با بیان اینکه باید از فکر صیانت کرد و برای اختلاف فکری ارزش قائل شد گفت: نباید از اختلافات فکری نگران شد اما باید آداب آن حفظ و نباید موجب دشمنی شود بلکه باید موجب پیشرفت باشد.

سایش های درونی انرژی ها را از بین می برد

لاریجانی عنوان کرد: سایش های درونی در کشور انرژی ها را از بین می برد اما اصل بر وحدت و هماهنگی است چراکه هیچگاه وضعیت کشور به گونه امروز نبوده و نیاز به حساسیت در بیان ضروری است و گاهی باید از برخی مسائل گذشت یا در زمانی آن را عنوان کرد که دیگران از آن سوء استفاده نکنند.

وی با بیان اینکه آشفتگی منطقه زیاد است و بحران هایی در منطقه وجود دارد گفت: برخی بحران ها ممکن است ریشه در منطقه داشته باشد اما بیشتر آنها ریشه در بیرون از منطقه دارد.

وی با بیان اینکه امنیت در منطقه به هم وابسته است گفت: شرایط اقتصادی کشور از جهات مختلف نیاز به تدبیر دارد و این امر لزوم وفاق ملی را هم در سطح ملی و هم استانی ایجاد می کند.

نگرانی در مورد آب درست است

وی با بیان اینکه همدلی موجود در استان سرمایه خوبی است عنوان کرد: نگرانی های موجود درخصوص بحران آب درست است چراکه در بسیاری از استان ها به دلیل شرایط آب و هوایی کشور با این چالش روبرو هستیم.

لاریجانی با بیان اینکه برای حل این مسئله سه برنامه در کشور پیش بینی شده است اظهار داشت: کنترل آب های مرزی اولویت برنامه هاست و در این زمینه سرمایه گذاری کلانی صورت گرفته و سه سال آینده نتیجه آن مشخص خواهد شد که در این زمینه هشت میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مصارف آب در بخش کشاورزی است و باید روش صحیح استفاده از آب تروج داده شود عنوان کرد: در بخش آبیاری کشاورزی سرمایه گذاری لازم است، اگر وضع اقتصادی کشور خوب بود باید چند برابر بیشتر در بخش آبیاری کشاورزی سرمایه گذاری می کردیم.

وی یکی دیگر از اقدامات در نظر گرفته شده برای این امر را شیرین کردن آب دریا عنوان کرد و با بیان اینکه در این زمینه مطالعاتی در دست انجام است گفت: تمام این اقدامات متکی بر آن است که از آب درست استفاده کنیم.

لاریجانی با بیان اینکه مشکل آب استان همدان را در مجلس پیگیری خواهیم کرد گفت: مسئله بعدی اشتغال است چراکه با ایجاد اشتغال می توان از رکود خارج شد.

در زمینه اشتغال باید خط مشی روشنی داشته باشیم

وی با بیان اینکه در این زمینه باید خط مشی روشنی را دنبال کنیم گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده که روحی دارد و روح آن رونق و کمک کردن به تولید داخلی است.

وی تصریح کرد: برای حل سایر مشکلات کشور و مقاوم شدن اقتصاد باید به رونق تولید کمک کنیم.

وی با بیان اینکه کشور در زمینه رونق تولید با نقص مواجه است گفت: باید به تولید اصالت دهیم چراکه مابقی موارد در کنار تولید رشد پیدا می کنند.

دست مهربانی به سمت تولید دراز شود

وی با بیان اینکه در بودجه باید به این بخش توجه شود گفت: در استان های مختلف باید دست مهربانی به سمت تولید دراز شود چراکه تولید بیمار است و مشکلات بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان برای پیشبرد راه خود مشکلات زیادی دارند ادامه دارد: استان همدان باید در زمینه توریسم تلاش کند تا بخشی از توریسم کشور را به خود جذب کند اما در این راستا مواظب باشید گرفتار این آفت نشوید که زمین ها و باغات را به اسم توریسم ویلا کنید.

وی با تاکید بر اینکه نباید باغات از بین برود و استان همدان باید از استان های دچار آفت پند بگیرد گفت: مسئله توریسم احتیاج به زیرساخت و جذب توریسم دارد و این مقوله یکی از مواردی است که می توان روی آن کار کرد.

وی با بیان اینکه در سطح ملی کمک حال شما خواهیم بود عنوان کرد: امیدواریم نیازها را با اتکا به تدبیرحل کنیم.