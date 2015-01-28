اعدام آخرين بازمانده حادثه گلپايگان تلنگری به اخلالگران امنيت است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول احمدی صبح امروز در حاشیه اجرای حكم اعدام آخرین بازمانده ضاربین حادثه شش دی ماه گلپایگان با بیان اینكه آخرین نفر از باند مخوف و جنایتكار در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محاكمه شد، اظهار داشت: پس از تأیید حكم در دیوان عالی كشور و تنفیذ آن از سوی مقامات عالی قوه قضاییه امروز چهارشنبه و با حضور مردم شهرستان، حكم در ساعت ۷:۳۰ صبح اجرا شد و مردم به خواسته خودشان كه مجازات علنی مجرم در صحنه جنایت بود، رسیدند.

وی با بیان اینكه اجرای این حكم و پاشیده شدن باند جنایتكاران و سارقین مسلح درس عبرتی است برای كسانی كه بدون توجه به امنیت مردم بی محابا در جنایت و سرقت های مسلحانه شركت می كنند، بیان داشت: ما در ایران اسلامی شاهد شهدای بسیار زیادی هستیم كه در راه حفظ و امنیت جامعه از جان خود می گذرند؛ لذا جانیان و افرادی كه در امنیت خلل ایجاد می كنند بدانند كه دستگاه قضایی بدون كوچكترین مسامحه ای و با شدیدترین برخورد با این گونه جرم و جنایت در صحنه خواهد بود.

رئیس دادگستری شهرستان گلپایگان در پایان ضمن تقدیر از تمامی كسانی كه در اجرای این حكم كمال همراهی را داشتند، افزود: در اینجا لازم است از مردم متدین، فهیم و شهیدپرور شهرستان گلپایگان كه نهایت همراهی و همكاری را به واسطه سعه صدر بسیار بالا كه در این مدت یك ماه تحمل كردند، تشكر و قدردانی داشته باشم.

در ادامه حسین فراست فرماندار شهرستان گلپایگان كه در صحنه اجرای حكم حضور داشت، با بیان اینكه در اجرای حكم مقام قضایی ضارب شهدای نظم و امنیت گلپایگان و دو نفر از اهالی روستای دُر، امروز با حضور مردم به اجرا درآمد، اظهار داشت: ضمن اینكه لازم است در این خصوص از مقامات قضایی كه در اجرای حكم تسریع كردند و همچنین نیروهای انتظامی كه پیگیر موضوع خاصه مردم شهیدپرور گلپایگان بودند، تشكر و قدردانی داشته باشم، یادآور می شوم كه اجرای چنین احكامی درس عبرتی برای جانیان و افرادی است كه قصد تهدید حریم مردم و اموال آنان را دارند.