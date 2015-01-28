  1. استانها
  2. مازندران
۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۲۲

موسوی خبر داد:

تجهیز ۷ شهرک صنعتی مازندران به ماشین اطفای حریق

تجهیز ۷ شهرک صنعتی مازندران به ماشین اطفای حریق

ساری - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: با خريد دو دستگاه ماشين آتش نشانی، مجموع شهرك های صنعتی دارای ماشين اطفای حريق به هفت شهرک صنعتی خواهد رسيد.

سید مصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درحال حاضر پنج شهرک صنعتی مازندران شامل شهرکهای صنعتی شهید مصطفی خمینی ساری، امامزاده عبداله آمل، بشل سوادکوه، سلمانشهر و بندپی بابل به ماشین اطفای حریق مجهز است که تا پایان دهه فجر به هفت شهرک می رسد.

مدیرعامل شرکت شهرک هـای صنعتی مازندران از تجهیز دو شهرک صنعتی مازندران به ماشین اطفاء حریق در ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد.

موسوی گفت: به منظور مقابله با حوادث غیر مترقبه و آتش سوزی در واحدهای تولیدی و صنعتی و ارتقاء سطح ایمنی، تجهیز  شهرکها و نواحی صنعتی به ماشین اطفاء حریق در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران تجهیز شهرکها و نواحی صنعتی به ماشین آتش نشانی را موجب جلوگیری از صدمات و خسارات وارده به واحدهای تولیدی، افزایش ضریب ایمنی و کاهش دغدغه های تولید کنندگان و صنعتگران مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان دانست.

۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی در استان مازندران فعالیت دارد.

کد مطلب 2476830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها