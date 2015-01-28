به گزارش خبرنگار مهر، الیار عاصمی زاده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با تشکلهای غیردولتی حوزه گردشگری اردبیل افزود: این همایش و گردهمایی همزمان با کوچ عشایر در اردبیل برگزار خواهد شد.

وی زمان برگزاری این همایش را اردیبهشت ماه ۹۴ و در دامنه های سبلان عنوان کرد و یادآور شد: استان اردبیل برای همایش تشکلهای غیرودولتی گردشگری میزبان بیش از ۱۵۰ نفر از فعالان حوزه گردشگری می شود.

دبیر انجمن متخصصان گردشگری اردبیل محور همایش را گردشگری روستایی و گردشگری عشایر برشمرد و تاکید کرد: برای این همایش نمایندگان بیش از ۶۰ تشکل فعال در حوزه گردشگری از ۲۴ استان کشور حضور می یابند.

به گفته وی در این نشست ارتباط و تاثیر گردشگری پایدار بر معیشت جامعه محلی مورد بررسی قرار می گیرد و شرکت کنندگان با حضور در کارگاه آموزشی و بازدید های میدانی ضمن آشنایی با ظرفیت های منطقه، راهکارهای خود را نیز ارائه می کنند.

عاصمی زاده با اشاره به برگزاری اینگونه همایش در استان های کرمانشاه، همدان و یزد تاکید کرد که علاوه بر نشست و همایش اردبیل برنامه های دیگری در تهران، خوزستان و کرمان نیز برنامه ریزی شده است.

وی بیان داشت: در برنامه اردبیل پیش بینی شده تا در حرکتی پویا تر علاوه بر نماینگان تشکل ها، گروهی از اساتید دانشگاه ها، تورگردانان مهم کشور و کارشناسان تخصصی دولتی و خصوصی نیز همراه فعالان مدنی گردشگری حضور یابند.