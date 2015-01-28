ایران حق استفاده صلح آمیز ازانرژی هسته ای رادارد/تحریم شمشیر دولبه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص توافق هسته ای با ایران گفت: رسیدن به توافق با ایران خوب است اما اینکه چه نوع توافقی حاصل شود، مهم است.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: ایران صددرصد حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دارد اما بمب هسته ای نه!

فابیوس در ادامه افزود: تهران درپی برخورداری از انرژی هسته ای صلح آمیز است، اما دارای بمب اتمی نیست.

وزیر امورخارجه فرانسه از طرفهای مذاکرات هسته ای با ایران با بیان اینکه مذاکرات میان ایران و 1+5 فنی و مشکل است، گفت: تحریم علیه ایران شمشیر دو لبه است.