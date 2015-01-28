سالانه ۲۷۰۰ تن گیاهان دارویی در استان کرمانشاه تولید می شود

افشین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سالانه حدود دو هزار و ۷۰۰ تن گیاهان دارویی در استان کرمانشاه تولید می شود.

وی افزود: کشت زعفران نیز طی سال های اخیر در استان آغاز شده و کشاورزانی که تمایل به کشت این محصول دارند می توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی دهستان محل زندگی خود برای این منظور اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه یادآور شد: سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان کرمانشاه ۹۲۵ هکتار است که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود که به یک هزار هکتار برسد.

وی گفت: عمده گیاهان دارویی که در استان کرمانشاه وجود دارد، شامل گشنیز، گل محمدی، انواع مختلف نعنا، آویشن، آلوئه ورا و ... است که به صورت زراعی کشت می شود. همچنین ۲۰۸ نوع گیاه دارویی نیز به صورت خودرو در مراتع استان وجود دارد.

صفوی در پایان یادآور شد: بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی مربوط به گشنیز و گل محمدی است.