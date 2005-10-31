به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه. شوراي امنيت سازمان ملل عصر دوشنبه با اجماع قطعنامه مربوط به سوريه را تصويب كرد.

در اين قطعنامه از سوريه خواسته شده است كه با تحقيقات سازمان ملل درباره ترور "رفيق حريري" نخست وزير پيشين لبنان به طور كامل همكاري كند.

جك استراو وزير امور خارجه انگليس در ابتداي جلسه امروز شوراي امنيت سازمان ملل متحد اظهار داشت: گزارش تيم تحقيق بين المللي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان نشان مي دهد كه سوريه قصد گمراه كردن مهليز را داشته است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: سوريه بدون هرگونه پيش شرطي بايد با كميته تحقيق بين المللي ترور نخست وزير اسبق لبنان به طور كامل همكاري كند.

كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا نيز در نشست شوراي امنيت گفت : ما به سوري ها توضيح داديم كه اگر با تيم تحقيق بين المللي همكاري نكنند با عواقب و پيامدهاي وخيمي مواجه خواهند شد.

قاضي دتليو مهليز رئيس تيم تحقيق بين المللي ترور رفيق حريري نخست وزير فقيد لبنان در گزارش 53 صفحه اي خود به كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد مقامات دولت سوريه و لبنان را به دست داشتن در ترور نخست وزير اسبق لبنان متهم كرد.

رفيق حريري روز 14 فوريه گذشته به همراه 20 تن از همراهانش در اثر انفجار يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده در بيروت كشته شدند.