جشن ميلاد امام حسن عسگری(ع) درگرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتم بهمن ماه، در مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام حسن عسگری(ع)که توسط موسسه ایمان و با همكاري رايزني فرهنگي كشورمان در شهر گاردبانی برگزار شد، رییس جامعه المصطفی و برخی از شخصیت های فرهنگی شهرهای مارنئولی ، روستاوی و گاردبانی حضور داشتند.

در این مراسم، مجتبی کامران فرد ضمن خوش آمد گویی و تبریک اعیاد مبارک ماه ربیع و روز ولادت امام حسن عسگری(ع) گفت: همه ائمه اطهار(ع)مظهر سخاوت و کرامت می باشند و آنچه بیش از همه مورد توجه ائمه قرار گرفته ، اتحاد و همدلی بین مسلمانان بوده است.

رایزن فرهنگی کشورمان در تفلیس افزود: با توجه به شرایط حاضر و وضعیت خاص مسلمانان در جهان و اسلام ستیزی قدرت های استعماری، تنها راه عبور از این وضعیت و غلبه بر اندیشه های غیر انسانی غرب، وحدت و همبستگی مسلمانان و توجه به مشترکات ديني می باشد. بی شک هوشمندی مسلمانان مهم ترین نقش را در عبور از این بحران خواهد داشت.