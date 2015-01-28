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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۳۰

جشن ميلاد امام حسن عسگری(ع) درگرجستان

جشن ميلاد امام حسن عسگری(ع) درگرجستان

مراسم جشنی به مناسبت سالروز ولادت حضرت امام حسن عسگری (ع) با مشارکت رایزنی فرهنگی كشورمان در شهرهای مارنئولی و گاردبانی گرجستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتم بهمن ماه، در مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام حسن عسگری(ع)که توسط موسسه ایمان و با همكاري رايزني فرهنگي كشورمان در شهر گاردبانی برگزار شد، رییس جامعه المصطفی و برخی از شخصیت های فرهنگی شهرهای مارنئولی ، روستاوی و گاردبانی حضور داشتند.  

در این مراسم، مجتبی کامران فرد ضمن خوش آمد گویی و تبریک اعیاد مبارک ماه ربیع و روز ولادت امام حسن عسگری(ع) گفت: همه ائمه اطهار(ع)مظهر سخاوت و کرامت می باشند و آنچه بیش از همه مورد توجه ائمه قرار گرفته ، اتحاد و همدلی بین مسلمانان بوده است.

رایزن فرهنگی کشورمان در تفلیس افزود: با توجه به شرایط حاضر و وضعیت خاص مسلمانان در جهان و اسلام ستیزی قدرت های استعماری، تنها راه عبور از این وضعیت و غلبه بر اندیشه های غیر انسانی غرب، وحدت و همبستگی مسلمانان و توجه به مشترکات ديني می باشد. بی شک هوشمندی مسلمانان مهم ترین نقش را در عبور از این بحران خواهد داشت.

 

 

 

کد مطلب 2476864
خداداد خادم

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