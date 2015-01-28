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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۱۲

اجرای پروژه هزینه بر روسیه برای برنامه "ضد بحران"

اجرای پروژه هزینه بر روسیه برای برنامه "ضد بحران"

به دنبال تصویب منابع تخصیص داده شده به صندوق "ضد بحران" روسیه، وزیر اقتصاد و دارایی این کشور خبر از اجرای اصلاحات جدید ساختاری داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری تاس روسیه، وزیر اقتصاد و دارایی این کشور اعلام کرد: بودجه تخصیص داده شده به "صندوق ضد بحران" این کشور که معادل ۲.۵ میلیارد دلار است، به تصویب رسید.

وی در ادامه گفت: تمامی منابع تخصیص داده شده برای اجرای این برنامه از بودجه ۲.۸ میلیارد دلاری روسیه در سال جدید میلادی تامین خواهد شد.

در همین حال وی به این مطلب اشاره کرد و افزود،  برنامه "ضد بحران" برای یکسال اجرا خواهد شد تا بتواند بستر سازی برای اصلاحات جدید ساختاری بمنظور جلوگیری از هدر رفتن ذخائر ارزی کشور، فقط در یک بازه زمانی یک یا دو ساله داشته باشد.  

کد مطلب 2476868
علیرضا کمندی

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