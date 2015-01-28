اجرای پروژه هزینه بر روسیه برای برنامه "ضد بحران"

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری تاس روسیه، وزیر اقتصاد و دارایی این کشور اعلام کرد: بودجه تخصیص داده شده به "صندوق ضد بحران" این کشور که معادل ۲.۵ میلیارد دلار است، به تصویب رسید.

وی در ادامه گفت: تمامی منابع تخصیص داده شده برای اجرای این برنامه از بودجه ۲.۸ میلیارد دلاری روسیه در سال جدید میلادی تامین خواهد شد.

در همین حال وی به این مطلب اشاره کرد و افزود، برنامه "ضد بحران" برای یکسال اجرا خواهد شد تا بتواند بستر سازی برای اصلاحات جدید ساختاری بمنظور جلوگیری از هدر رفتن ذخائر ارزی کشور، فقط در یک بازه زمانی یک یا دو ساله داشته باشد.