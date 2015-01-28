۵۰۰۰ قوی آوازه خوان مهمان زمستانی مازندران هستند

ناصر مهردادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اقدامات برای مقابله با شکار غیرمجاز در تالابهای استان گفت: در این زمینه دستگاه های مختلف قضایی، نیروی انتظامی، دادستان استان، استاندار استان و همه کسانی که دست اندر کار هستند را به منطقه بردیم و نگرانی هایمان را به آنها اعلام کردیم. همچنین برنامه ای چهار ساله طراحی کردیم و به شورای امنیت استان دادیم تا آنها را مصوب کند. شورای تامین استان هم در این باره چند مصوبه داشته تا بتواند وارد کار شود.

وی تصریح کرد: بعضی از سیستم های صید سنتی مثل کرس و سیستم های دام هوایی را از طریق بخشداری و گروه هایی که در آنجا داریم شناسایی می کنیم.

مهردادی بیان داشت: یکی از مسایلی که ما در منطقه داریم و در برخورد با آن نمی توانیم خیلی راحت وارد ماجرا شویم، بحث درنای سیبری است که از لحاظ بین المللی برای ما خیلی حایز اهمیت است و همچنین در حال حاضر پنج هزار قو داریم و از آن جهت در تنگنا قرار داریم.

مدیرکل محیط زیست مازندران گفت: اگر یکباره به دام های شکارچیان یورش ببریم، امکان دارد به درنای سیبری و قوها آسیب برسانند و باید به خاطر نگرانی هایی که در این باره داریم یک مقدار با تعامل بیشتر و با برنامه جلو برویم تا مشکلات کمتر شود.

وی عنوان کرد: البته در خود منطقه هم سازمان های مردم نهاد ما را حمایت می کنند. محیط زیست به تنهایی توان مقابله با شکارچیان را ندارد. چند بار نیروهای خود را از تمام شهرستان جمع کردیم تا برای مقابله با صید پرندگان وارد عمل شویم اما سودجویان با داس و چوب مانع کار ما شدند و این کار را سخت می کند.

مدیرکل محیط زیست مازندران یادآور شد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی و خود استانداری باید به ما کمک کنند، به طور مثال ما در منطقه در طی این مدت به خصوص در منطقه بابلسر، فریدونکنار و منطقه ازباران این مشکل را داشتیم اما با کمک نیروی انتظامی در مناطق خاص از جمله تالاب ها و آب بندان ها جلو این کار را گرفتیم.

وی تصریح کرد: در این منطقه و این بخش برخی از محلی ها می گویند که ۲۰۰سال است اجداد ما در اینجا زندگی می کنند و این اراضی اراضی خودمان است. به ما می گویند شما به پرنده هایتان بگویید اینجا ننشینند. امیدوارم بتوانیم آرام آرام به حل این مسایل کمک کنیم.

مهردادی درباره برنامه چهار ساله ای که به شورای تامین استان داده، گفت: برنامه هایی را طراحی کردیم تا در سال های آینده بحث دام های هوایی و کومه ها را کاهش دهیم و دام های هوایی را در مناطق جدید جمع آوری کنیم.