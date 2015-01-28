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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۱۳

آیت الله سبحانی:

انسان‌های مادی سرشار از تشویش هستند

انسان‌های مادی سرشار از تشویش هستند

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان جهان با اشاره به اینکه افرادی که دست به خودکشی می‌زنند ایمان نداشته و روح خداشناسی در آنها نیست، گفت: انسان های مادی سرشار از تشویش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با بیان اینکه مقام و منصب مادی نباید در دنیا باعث ایجاد تشویش ذهنی برای افراد باشد، گفت: خداوند همه چیز را تحت نظر خود مجتمع می‌کند و کسانی که در زندگی تشویش دارند اگر مادی باشند همیشه در این تشویش باقی می‌مانند خصوصا که اگر تحت مقام و منصبی باشند.

وی ادامه داد: کسی که از خدا ببرد همیشه در زندگی خود حالت تشویش دارد چرا که پناهگاه و پایگاهی ندارد اما اگر پناهگاهی به نام خدا باشد همیشه از تشویش فرد کاسته می‌شود.

استاد سطوح عالی حوزه بیان کرد: انسان مصیبت زده در حوادث طبیعی در روزهای اول حادثه تحت تشویش است اما بعد از مدتی مصلحت خدا را می‌بیند و از حالت تشویش خارج می‌شود.

وی در ادامه گفت: افرادی که دست به خودکشی می‌زنند زندگی در نظر آنها کوچک است و نه مبدأ را می‌شناسند و نه می‌دانند در آینده چه بر سر آنها خواهد آمد.

آیت الله سبحانی افزود: خودکشی در میان کسانی است که روح خداشناسی در آنها نیست و معمولا افرادی دست به چنین اقدامی می‌زنند که به خدا ایمان ندارند و وجود آنها آمیخته با تزلزل است.

وی با بیان اینکه بزرگترین نعمت خداوند به بزرگان ایمان است، ابراز داشت: ایمان موجب می‌شود که کشتی وجود انسان در برابر طوفان‌ها حفظ شود.

کد مطلب 2476890

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