به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با بیان اینکه مقام و منصب مادی نباید در دنیا باعث ایجاد تشویش ذهنی برای افراد باشد، گفت: خداوند همه چیز را تحت نظر خود مجتمع می‌کند و کسانی که در زندگی تشویش دارند اگر مادی باشند همیشه در این تشویش باقی می‌مانند خصوصا که اگر تحت مقام و منصبی باشند.

وی ادامه داد: کسی که از خدا ببرد همیشه در زندگی خود حالت تشویش دارد چرا که پناهگاه و پایگاهی ندارد اما اگر پناهگاهی به نام خدا باشد همیشه از تشویش فرد کاسته می‌شود.

استاد سطوح عالی حوزه بیان کرد: انسان مصیبت زده در حوادث طبیعی در روزهای اول حادثه تحت تشویش است اما بعد از مدتی مصلحت خدا را می‌بیند و از حالت تشویش خارج می‌شود.

وی در ادامه گفت: افرادی که دست به خودکشی می‌زنند زندگی در نظر آنها کوچک است و نه مبدأ را می‌شناسند و نه می‌دانند در آینده چه بر سر آنها خواهد آمد.

آیت الله سبحانی افزود: خودکشی در میان کسانی است که روح خداشناسی در آنها نیست و معمولا افرادی دست به چنین اقدامی می‌زنند که به خدا ایمان ندارند و وجود آنها آمیخته با تزلزل است.

وی با بیان اینکه بزرگترین نعمت خداوند به بزرگان ایمان است، ابراز داشت: ایمان موجب می‌شود که کشتی وجود انسان در برابر طوفان‌ها حفظ شود.