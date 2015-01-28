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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۵۹

بشار الجعفری:

پایداری ملت سوریه عامل حمله اسرائیل بود

پایداری ملت سوریه عامل حمله اسرائیل بود

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که پایداری ملت سوریه عامل حمله رژیم صهیونیستی به مناطقی از سوریه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد امروز در مسکو اظهار داشت: دیدار ما با نمایندگان مخالفان سوری نباید صرفا تبلیغاتی باشد.

وی با اعلام این خبر افزود: مبارزه با گروه های تروریستی حق ملت سوریه است و یک تکلیف به شمار می رود.

بشار الجعفری در ادامه گفت: دولت سوریه به مخالفان ملی به عنوان شریک در گفتگوهای سوری - سوری می نگرد. وی خاطرنشان کرد: دولت سوریه به امنیت شهروندان خود اهتمام می ورزد و برای روند آشتی ملی اهمیت بسیاری قائل است.

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد اظهار داشت: پایداری ملت سوریه در مقابل تروریسم، اسرائیل را به سوی دخالت نظامی مستقیم در سوریه در کنار تروریست ها سوق داد.

وی گفت: تروریسمی که به نام ارتش اسلام به وجود آمد با آنچه گروه های تروریستی انجام می دهند هماهنگی دارند. هیچ تفاوتی میان تروریسم افراطی و تروریسم میانه رو وجود ندارد و کسی که خارج از چارچوب دولت سلاح حمل می کند در ادبیات قانون، تروریست محسوب می شود.

بشار الجعفری درباره مشارکت در نشست گفتگوهای سوری در روسیه گفت: مشارکت ما در این نشست در پاسخ به دعوت روسیه برای تبادل افکار درباره آنچه که می تواند اساس هر گفتگویی باشد صورت گرفت.

کد مطلب 2476899
سمیه خمارباقی

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