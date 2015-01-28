پایداری ملت سوریه عامل حمله اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد امروز در مسکو اظهار داشت: دیدار ما با نمایندگان مخالفان سوری نباید صرفا تبلیغاتی باشد.

وی با اعلام این خبر افزود: مبارزه با گروه های تروریستی حق ملت سوریه است و یک تکلیف به شمار می رود.

بشار الجعفری در ادامه گفت: دولت سوریه به مخالفان ملی به عنوان شریک در گفتگوهای سوری - سوری می نگرد. وی خاطرنشان کرد: دولت سوریه به امنیت شهروندان خود اهتمام می ورزد و برای روند آشتی ملی اهمیت بسیاری قائل است.

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد اظهار داشت: پایداری ملت سوریه در مقابل تروریسم، اسرائیل را به سوی دخالت نظامی مستقیم در سوریه در کنار تروریست ها سوق داد.

وی گفت: تروریسمی که به نام ارتش اسلام به وجود آمد با آنچه گروه های تروریستی انجام می دهند هماهنگی دارند. هیچ تفاوتی میان تروریسم افراطی و تروریسم میانه رو وجود ندارد و کسی که خارج از چارچوب دولت سلاح حمل می کند در ادبیات قانون، تروریست محسوب می شود.

بشار الجعفری درباره مشارکت در نشست گفتگوهای سوری در روسیه گفت: مشارکت ما در این نشست در پاسخ به دعوت روسیه برای تبادل افکار درباره آنچه که می تواند اساس هر گفتگویی باشد صورت گرفت.