بيمارستان صحرايی در منطقه محروم بيارجمند برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جبار دوست محمدیان صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برپایی بیمارستان صحرایی در منطقه بیارجمند كه در دفتر فرماندار شاهرود برگزار شد، با اشاره به اولویت‌های بسیج سازندگی اظهار داشت: محرومیت زدایی و كمك رسانی به اقشار محروم از مهمترین اولویت های سازمان بسیج سازندگی محسوب می شود.

وی با اشاره به اقدامات مطلوب صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی خاطرنشان كرد: طرح آبرسانی در منطقه طرود و بیارجمند از كارهایی بوده است كه پیش از این در این مناطق صورت گرفته است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان برپایی بیمارستان صحرایی در روستای زمان آباد منطقه محروم بیارجمند شاهرود را از جمله اقدامات سازمان بسیج سازندگی به همت و مشاركت بسیج جامعه پزشكی در استان و سایر دستگاه های اجرایی در راستای محرومیت زدایی عنوان كرد.

دوستمحمدیان با اذعان به این مطلب كه ۱۲۰ اكیپ پزشكی طی سال جاری در سراسر استان سمنان برای خدمت به مردم اعزام شده‌اند، اظهار كرد: در سال ۹۲ دو بیمارستان صحرایی برپا شد كه با استقبال و رضایت‌مندی مردم مناطق محروم از این طرح روبه‌رو شد.

وی با اشاره به برپایی بیمارستان صحرایی در منطقه زمان آباد بیارجمند گفت: این بیمارستان از ۲۵ بهمن ماه به مدت هفت روز در این منطقه دایر است و مقرر شده تا پنج پزشك عمومی و سه پزشك متخصص زنان و كودكان در این مدت به ارائه خدمات پزشكی درمانی بپردازند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان در خاتمه با بیان اینكه وضعیت درمان در روستاها بسیار ضعیف است، اظهار كرد: احداث بیمارستان‌های صحرایی كمك بزرگ و شایانی در راستای محرومیت زدایی و برطرف شدن این ضعف اساسی در مناطق محروم است.