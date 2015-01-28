امشب آخرین مهلت ثبت نام در کنکور ارشد فراگیر پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام آزمون کارشناسیارشد دورههای فراگیر سال 94 دانشگاه پیامنور پس از دوبار تمدید ساعت 24 امروز چهارشنبه 8 بهمن ماه پایان می پذیرد.
داوطلبان و علاقه مندان برای ثبت نام در این دوره باید در مهلت باقیمانده مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام، ابتدا براساس اولویت علاقه نسبت به تکمیل فرم پیشنویس (مندرج در صفحه 81 دفترچه) اقدام و پس از کنترلهای لازم و اطمینان از صحت اطلاعات تکمیل شده با مراجعه به سایت سازمان سنجش، اطلاعات لازم را براساس بندهای نرمافزاری ثبتنام وارد کنند و پس از تکمیل تقاضانامه اینترنتی ثبتنام، ضمن دریافت شماره پرونده 6 رقمی و کد پیگیری 16 رقمی یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه کنند.
آزمون کارشناسیارشد دورههای فراگیر دانشگاه پیامنور روز جمعه 4 اردیبهشتماه سال 94 در حوزههای امتحانی مربوطه برگزار میشود و نتایج نهایی آن در اواخر مردادماه سال 94 اعلام میشود.
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