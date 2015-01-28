  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶

با رشد ۱۴.۹ درصدی:

نقدینگی پایان آذر ۶۸۳/۶ هزار میلیارد تومان شد

نقدینگی پایان آذر ۶۸۳/۶ هزار میلیارد تومان شد

بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را تا پایان آذرماه سال جاری ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش آماری خود از ارقام عمده پولی و اعتباری، حجم نقدینگی کشور تا پایان آذرماه سال جاری را با رشد ۱۴.۹ درصدی ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان اعلام رد. 

آمار اعلام شده نشان می دهد که نقدینگی کشور در آذر ۹۳ نسبت به اسفند ۹۲ رشد ۱۴.۹ درصدی و نسبت به آذر ۹۲ رشد ۲۴.۱ درصدی داشته است.

بانک مرکزی علت افزایش نقدینگی کشور را اینطور اعلام کرده که در پایان آبان ۹۲ به علت تلفیق صورت‌های ملی تعاونی های اعتبار صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده،‌آمار مربوط به موسسات مزبور در محاسبه آمارهای نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده آن لحاظ شده است. همچنین در پایان آذر ۹۲ آمار پنج بانک ایران زمین، رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش و ایران و ونزوئلا به آمار سیستم بانکی کشور اضافه شده اند.

حجم نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۲۴.۱ درصد رشد داشته است. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۲۹ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به آذر سال قبل ۵.۷ درصد افزایش و در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است.

حجم پول با ۳.۴ درصد کاهش در ۹ ماهه اول ۱۱۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان و شبه پول با ۱۹.۵ درصد رشد ۵۶۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان بوده است. رشد حجم پول در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۶.۷ درصد و شبه پول پول ۲۸.۴ درصد محاسبه شد.

کد مطلب 2476916

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها