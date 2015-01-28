تشریح امکانات سازمان امداد و نجات/ ۱۷ بالگرد امدادی در هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخساز در دیدار با حجت الاسلام معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، با بیان اینکه شخصیت فرهیختهای نصیب جمعیت هلالاحمر شده است، عنوان کرد: نیاز ما به نمایندگی ولیفقیه همیشگی و دائمی است، چرا که مباحث مختلفی در حوزههای امداد و نجات وجود دارد که برای حل آنها نیازمند نظارتهای شرعی و تمرکز حوزه نمایندگی ولیفقیه هستیم.
وی با اشاره به اینکه از اصلیترین حوزههای هلالاحمر با توجه به نوع ماموریتها سازمان امداد و نجات است، افزود: هماکنون ۴۰۰ پایگاه امداد و نجات جادهای بینشهری در کشور فعال است که به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند. ۱۰۰ پایگاه ثابت کوهستان و ساحلی و دریایی هم داریم و در ایام مختلف و شلوغ سال تعداد این پایگاهها به ۱۲۰۰ پایگاه میرسد.
سرپرست سازمان امداد و نجات با تاکید بر اینکه بیشتر فعالیتهای ما از سوی نجاتگران این سازمان انجام میشود، افزود: در این زمینه نجاتگران خود را رتبهبندی کردیم و از درجه ۳ تا ایثارگر که بالاترین درجه است، آنها را رتبهبندی کرده و هم اکنون ۵۰ هزار امدادگر رتبهبندی و وارد سامانه امداد و نجات شده اند.
وی گفت: در حال حاضر ۱۷ فروند بالگرد در اختیار جمعیت هلال احمر قرار دارد و تصمیم جمعیت این است که این تعداد را افزایش دهد تا در هر استان یک فروند بالگرد داشته باشیم.
چرخساز با اشاره به فعالیت و راهاندازی شماره تلفن ۱۱۲ در کشور، افزود: بر این اساس همه شهروندان امکان تماس رایگان با سازمان امداد و نجات را دارند و در این زمینه نیز مراکز کنترل و هماهنگی عملیات این سازمان در کشور فعال است.
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