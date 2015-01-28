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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۰۸

جمیری در گفتگو با مهر:

وضعیت روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر تعیین تکلیف شود

وضعیت روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر تعیین تکلیف شود

بوشهر - نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر تعیین تکلیف شود که مردم با همه امکانات در این دو روستا زندگی کنند یا اینکه جابجا شوند.

عبدالکریم جمیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه دهه مبارک فجر قرار داریم و این ایام یادآور روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که روزهای غرورآفرینی در تاریخ ایران است.

وی اضافه کرد: نظام جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف خدمات بسیار خوبی را در نقاط مختلف کشور ارائه کرده است و این خدمات قابل مقایسه با گذشته نیست و همه مسئولان و مدیران باید تلاش کنند تا بهترین خدمات را به مردم ارائه کنند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی به برخی از مشکلات مردم در روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: مردم روستاهای همجوار نیروگاه اتمی بوشهر چندین سال است که بلاتکلیف هستند.

جمیری با اشاره به اینکه بارها صحبت از جابجایی این دو روستا توسط مسئولان مطرح شده است، افزود: در حالی که این جابجایی پس از چندین سال صورت نگرفته است، زیرساخت‌های مورد نیاز مردم روستا نیز توسعه نیافته و ساخت و سازها در این روستا با مشکلات زیادی روبرو است.

وی تاکید کرد: دو روستای هلیله و بندرگاه در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر قرار دارند و نیاز است که این روستاها از بلاتکلیفی بیرون بیایند و وضعیت ساکنان و اهالی این روستا‌ها مشخص شود.

جمیری تاکید کرد: این موضوع را در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر نیز مطرح کردم و از رئیس جمهور و دیگر مسئولان ارشد کشور خواستار رفع این مشکل شدیم و امیدواریم دولت به این خواسته مهم مردم جامه عمل بپوشاند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاون رئیس جمهور هم در این منطقه حضور یافته و به مردم وعده پیگیری داده است، تاکید کرد: باید تعیین تکلیف شود که مردم با همه امکانات و زیرساخت‌ها در این دو روستا زندگی کنند یا اینکه جابجا شوند.

کد مطلب 2476920

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