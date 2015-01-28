وضعیت روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر تعیین تکلیف شود

عبدالکریم جمیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه دهه مبارک فجر قرار داریم و این ایام یادآور روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که روزهای غرورآفرینی در تاریخ ایران است.

وی اضافه کرد: نظام جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف خدمات بسیار خوبی را در نقاط مختلف کشور ارائه کرده است و این خدمات قابل مقایسه با گذشته نیست و همه مسئولان و مدیران باید تلاش کنند تا بهترین خدمات را به مردم ارائه کنند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی به برخی از مشکلات مردم در روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: مردم روستاهای همجوار نیروگاه اتمی بوشهر چندین سال است که بلاتکلیف هستند.

جمیری با اشاره به اینکه بارها صحبت از جابجایی این دو روستا توسط مسئولان مطرح شده است، افزود: در حالی که این جابجایی پس از چندین سال صورت نگرفته است، زیرساخت‌های مورد نیاز مردم روستا نیز توسعه نیافته و ساخت و سازها در این روستا با مشکلات زیادی روبرو است.

وی تاکید کرد: دو روستای هلیله و بندرگاه در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر قرار دارند و نیاز است که این روستاها از بلاتکلیفی بیرون بیایند و وضعیت ساکنان و اهالی این روستا‌ها مشخص شود.

جمیری تاکید کرد: این موضوع را در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر نیز مطرح کردم و از رئیس جمهور و دیگر مسئولان ارشد کشور خواستار رفع این مشکل شدیم و امیدواریم دولت به این خواسته مهم مردم جامه عمل بپوشاند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاون رئیس جمهور هم در این منطقه حضور یافته و به مردم وعده پیگیری داده است، تاکید کرد: باید تعیین تکلیف شود که مردم با همه امکانات و زیرساخت‌ها در این دو روستا زندگی کنند یا اینکه جابجا شوند.