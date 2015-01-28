یورش دوباره شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شهرک نشینان صهیونیست صبح امروز بار دیگر به مسجد الاقصی یورش بردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که این اقدام هتاکانه با حمایت شدید نظامیان رژیم صهیونیستی انجام شد.