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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

یورش دوباره شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

یورش دوباره شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

شهرک نشینان صهیونیست امروز بار دیگر با حمایت شدید نظامیان این رژیم به مسجد الاقصی یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شهرک نشینان صهیونیست صبح امروز بار دیگر به مسجد الاقصی یورش بردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که این اقدام هتاکانه با حمایت شدید نظامیان رژیم صهیونیستی انجام شد.

کد مطلب 2476927

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