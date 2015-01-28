۲۳۳ متکدی از سطح شهر خرم آباد جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آشناگر پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه ارتقا امنیت اجتماعی شهرستان خرم آباد اظهار داشت: طی شش ماه نخست امسال بیش از ۲۳۳ متکدی از سطح شهر خرم آباد جمع آوری شده است.

وی بیان داشت: این افراد شامل معتادین ولگرد و همچنین متکدیان بوده اند که از سوی شهرداری و نیروی انتظامی خرم آباد جمع آوری شده اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری خرم آباد ادامه داد: از این تعداد متکدی و معتاد جمع آوری شده ۸۳ نفر تحویل مرکز برکه وابسته به بهزیستی لرستان شده اند.

آشناگر همچنین از تحویل ۱۵۱ نفر از این تعداد نیز به مراکز ترک اعتیاد در سطح شهر خرم آباد خبر داد.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی متکدیان و معتادین در سطح شهر خرم آباد تصریح کرد: متاسفانه متکدیانی که از سوی شهرداری و نیروی انتظامی جمع آوری و تحویل بهزیستی می شوند بدون هیچ کار مثبت و غربالگری دوباره در سطح شهر رها می شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری خرم آباد با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای متولی در امر ساماندهی متکدیان در خرم آباد تصریح کرد: باید هر کدام از دستگاهها در این حوزه یک وظیفه را برای شناسایی، غربالگری و ساماندهی این افراد انجام دهند.

آشناگر با بیان اینکه علوم پزشکی باید در بین این افراد کسانی را که به بیماری های واگیر دار مبتلا هستند شناسایی و اقدام به درمان آنها کند تصریح کرد: همچنین بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز باید افراد نیازمند در بین متکدیان را شناسایی و آنها را تحت پوشش خود قرار دهند.

وی همچنین بر ضرورت ارائه آموزش های فنی و حرفه ای از سوی اداره کل فنی و حرفه ای استان به این افراد تاکید کرد و گفت: متاسفانه عدم همکاری بین دستگاهها منجر می شود که این متکدیان پس از جمع آوری از سوی شهرداری و نیروی انتظامی دوباره به سطح شهر برگردند.