بسیج اساتید هزینه اهداف جزئی احزاب نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بسیج اساتید شهرستان کاشان، علیرضا احسان‌دوست در مراسم افتتاح دفتر کانون بسیج اساتید مرکز آموزشی فنی دختران کاشان (فدک)، اجتهاد را نقطه تمایز شیعه با سایر مکاتب و مذاهب دینی دانست و بیان کرد: تفاوت امام راحل از این نظر با شخصیت‌های دیگر قابل بررسی است، چراکه از منظر اندیشه‌ای امام (ره) اجتهاد به معنای تسلط مجتهد بر مکان و زمان خویش است.

وی سپس به یادآوری نحوه برخورد امام راحل با تئوریسین فکری سازمان منافقان پرداخت و گفت: این شخص پس از هفت جلسه نتوانست امام را در خصوص ماهیت سازمان منافقان فریب دهد و امام راحل در پاسخ به تقاضای کمک مالی این فرد به مجموعه‌اش به عنوان یک جبهه مبارزاتی، آن را جمعیتی التقاطی می‌خواند و بر خلاف برخی افراد دیگر ادعای اسلام‌مداری آنها را باور نمی‌کند که این نمونه‌ای از قدرت اجتهاد ایشان در برخورد با مسائل زمان است.

رئیس بسیج اساتید شهرستان کاشان در ادامه با اشاره پیشینه تشکیل مجموعه بسیج اساتید بیان داشت: بسیج اساتید به صورت خودجوش توسط اساتید متعهد به نظام و انقلاب در دانشگاه اصفهان شکل گرفت و امروز با گذشت ۱۴ سال، بیش از ۴۰ هزار نفر از اساتید ۶۰ دانشگاه کشور، عضو این نهاد مردمی هستند.

احسان‌ دوست با بیان اینکه در حال حاضر ۳ هزار استاد دانشگاه عضو بسیج اساتید استان اصفهان هستند، عنوان کرد: این در حالی است که این مجموعه نسبتا نوپا تنها در ۷۰ دانشگاه و مرکز علمی استان اصفهان مشغول به فعالیت است.

وی تأکید کرد: در مورد اصول، مبانی و سیاست‌های کلان هیچ تغییر و تزلزلی پذیرفتنی نیست اما در شیوه‌های اجرا ممکن است اصلاحات و تغییرات مورد نیاز باشد.

احسان‌دوست با بیان اینکه در بسیج باید کارکرد سیاسی وجود دارد اما حزبی عمل کردن جایی ندارد، گفت: نباید مجموعه بسیج اساتید را هزینه اهداف جزئی احزاب و گروه‌های سیاسی و در دام سیاست‌بازی جناح‌ها گرفتار کرد.

رئیس بسیج اساتید استان اصفهان در خصوص وظیفه راهبردی بسیج اساتید تصریح کرد: گره‌گشایی از مسائل کلان کشور بر اساس یک تحلیل و کار علمی و پژوهشی کلیدی‌ترین وظیفه مجموعه بسیج اساتید است که می‌تواند در بالندگی نظام جمهوری اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا کند.

احسان‌دوست عرضه نظریه‌های جدید در حوزه علوم انسانی از طریق برگزاری کرسی‌های نقد و نظر را برنامه مهم بسیج اساتید استان اصفهان همگام با مجموعه بسیج اساتید کشور ذکر و خاطرنشان کرد: به جای موضع انفعالی در قبال نظریات غربی و نظریه‌پردازان دارای تفکر مادی و غیردینی باید با سلاح تحلیل و پژوهش به سمت تولید نظریات جدید مبتنی بر اسلام ناب حرکت کرد.

در این مراسم دفتر کانون بسیج اساتید مرکز فنی دختران کاشان (فدک) به عنوان دوازدهمین دفتر مجموعه بسیج اساتید شهرستان کاشان افتتاح شد.