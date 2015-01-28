  1. استانها
  2. قم
۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۲۰

نوروزی به مهر خبر داد:

نشست «اقباس دراماتیک از قرآن» در حوزه هنری قم برگزار می‌شود

نشست «اقباس دراماتیک از قرآن» در حوزه هنری قم برگزار می‌شود

قم - مسئول واحد ادبی حوزه هنری استان قم گفت: اولین نشست اقتباس دراماتیک با حضور محمد علی خبری در حوزه هنری استان قم برگزار می‌شود.

عباس علی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نشست اقتباس دراماتیک با موضوع اقتباس از قرآن در حوزه هنری استان قم برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: این نشست با حضور محمد علی خبری، استاد ادبیات نمایشی برگزار می‌شود و همه علاقمندان می‌توانند در این جلسه شرکت کنند.

مسئول واحد ادبی حوزه هنری قم عنوان کرد: این نشست اولین بخش از سلسله نشست‌های دراماتیک در بخش کارگاهی است و در آن هنرجویان و شرکت کنندگان می‌توانند به تجربه‌های عملی در فیلم نامه نویسی در دو بخش داستانی و انیمیشن و خلق متون نمایشی و طرح نمایشی با حضور استاد بپردازند.

وی افزود: اقتباس دراماتیک از ادبیات کهن و اقتباس دراماتیک از ادبیات معاصر دو موضوع نشست پژوهشی اقتباس دراماتیک است که در دوره‌های بعد برگزار خواهد شد.

نوروزی تصریح کرد: این نشست ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه در سالن سوره حوزه هنری قم واقع در خیابان شهدا(صفائیه) کوچه ۲۳ برگزار می‌شود.

کد مطلب 2476937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها