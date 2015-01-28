عباس علی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نشست اقتباس دراماتیک با موضوع اقتباس از قرآن در حوزه هنری استان قم برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: این نشست با حضور محمد علی خبری، استاد ادبیات نمایشی برگزار می‌شود و همه علاقمندان می‌توانند در این جلسه شرکت کنند.

مسئول واحد ادبی حوزه هنری قم عنوان کرد: این نشست اولین بخش از سلسله نشست‌های دراماتیک در بخش کارگاهی است و در آن هنرجویان و شرکت کنندگان می‌توانند به تجربه‌های عملی در فیلم نامه نویسی در دو بخش داستانی و انیمیشن و خلق متون نمایشی و طرح نمایشی با حضور استاد بپردازند.

وی افزود: اقتباس دراماتیک از ادبیات کهن و اقتباس دراماتیک از ادبیات معاصر دو موضوع نشست پژوهشی اقتباس دراماتیک است که در دوره‌های بعد برگزار خواهد شد.

نوروزی تصریح کرد: این نشست ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه در سالن سوره حوزه هنری قم واقع در خیابان شهدا(صفائیه) کوچه ۲۳ برگزار می‌شود.