رضا عوض‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در زمینه کشاورزی است که باید با رفع مشکلات و تامین نیازهای کشاورزان برای توسعه هر چه بیشتر زیرساخت‌های مورد نیاز کشاورزان در استان تلاش کنیم.

وی از ایجاد ۱۰ شهرک کشاورزی در استان بوشهر بوشهر خبر داد و افزود: این شهرک‌های کشاورزی می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استان داشته باشند که حمایت لازم را برای راه‌اندازی این شهرک‌ها خواهیم داشت.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر کمبود آب در استان بوشهر را به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی کشاورزان دانست و تصریح کرد: توسعه کشت گلخانه‌ای در استان بوشهر مورد تاکید است و در این زمینه حمایت‌های خوبی از سوی استان انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: برنامه ریزی خوبی برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی صورت گرفته است و توافقات اولیه با هیئت مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور و امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه صورت گرفته است.

عوض‌پور تاکید کرد: برای اجرا و راه‌اندازی شهرک‌های کشاورزی در استان، ۳۰ درصد هزینه‌ها را شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور تامین خواهد کرد و ۷۰ درصد هزینه‌ها نیز توسط استان تامین می شود.

وی همچنین به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در زمینه تامین گیاهان دارویی اشاره کرد و بیان داشت: استفاده از همه ظرفیت‌های استان بوشهر در بخش کشاورزی را با جدیت در دستور کار داریم.