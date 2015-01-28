بخشداران معتمدان هيئت اجرايی انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جوانشیر کدخداپور ظهر چهار شنبه در سومين همايش بخشداران فارس بيان كرد: با توجه به انتخابات پيش رو، کسانی که در انتخابات وظایف نظارتی را بر عهده دارند نباید در خدمت نامزد و کاندیدایی خاصی باشند زيرا بخشداران معتمدين هيئت اجرايي انتخابات خواهند شد و وظيفه سنگيني را بر دوش خواهند داشت.

وي اضافه كرد: موضع گیری و عملکرد ما همیشه در معرض قضاوت مردم قرار داشته و خصوصا با توجه به قرار داشتن در آستانه انتخابات، حساسیت ها در این زمینه بیشتر هم خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس افزود: عمل به قانون از جمله وظایف مدیران است زيرا اگر مردم احساس کنند که برگزارکنندگان انتخابات از یک گروه یا جناح خاص حمایت می کنند، این خود زمینه بی اعتمادی را فراهم می کند.

كدخداپور با اشاره به نزدیک شدن به ایام الله دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بيان كرد: آنچه که باعث پیروزی مردم و شکل گیری انقلاب اسلامی شد وحدت بود.

وی اضافه كرد: بعد از انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی نیز بار دیگر مردم با وحدت، در مقابل هجوم همه جانبه دشمنان نظام و انقلاب بسیج شدند و با حضور مقتدرانه خود، اجازه ندادند که دشمنان به اهداف خود برسند.

اين مسئول تاكيد کرد: امروز نیز به رغم اینکه عده ای این شرایط را بر نمی تابند و وحدت ایجاد شده را مانع رسیدن به منافع خود می دانند، اما ما وظیفه داریم که از اصول عدول نکنیم و ضمن حفظ همه جانبه وحدت، به اصول پایبند باشیم.