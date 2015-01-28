صیانت از حقوق شهروندی دغدغه همه مسئولان نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه صیانت از حقوق شهروندی ظهر چهارشنبه با حضور علی ملازاده جانشین رئیس بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور، مرتضی روزبه استاندار، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

علی ملازاده در این نشت ضمن تقدیر از خدمات خوب انجام شده در استان قزوین برای تامین رضایت مردم گفت: همه وظیفه داریم در جلب رضایت مردم و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تلاش کنیم و برنامه های راهبردی وعملیاتی در این زمینه داشته باشیم.

جانشین رییس بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور افزود: اولویت دولتمردان ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، صیانت از حقوق شهروندی و تسهیل در کارهای اداری است تا اعتماد متقابل بین مردم و مسئولان تقویت شود.

قزوین پانزدهیمن استان در پیگیری رضایت مندی مردم

بازرس ستاد مرکزی صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور تصریح کرد: با اعزام هیئت بازرسی به استان های کشور روند رسیدگی به امور مردم در حال ارزیابی است که در گزارش های ارائه شده قزوین جایگاه خوبی دارد و می تواند به عنوان الگو برای سایر استان ها مطرح شود.

ملازاده یادآورشد: هرجا که مردم در صحنه حضور داشته اند به نتایج ارزشمندی دست یافته ایم و پیروزی در انقلاب، دفاع مقدس، مقابله با تحریم ها و تهدید دشمنان هرجا که به مردم اعتماد کرده ایم توانسته ایم به دستاوردهای ارزشمندی برسیم و امروز هم اگر در بخش حجاب و عفاف و صیانت از حقوق شهروندی به مردم اعتماد کنیم نتایج کار ارزشمند خواهد بود.

کاهش بوروکراسی جدی گرفته شود

وی بیان کرد: در ارزیابی انجام شده از آسیب های اجتماعی بیشترین نارضایتی مردم از طولانی بودن روند بوزروکراسی اداری در دستگاه های اجرایی است که همه باید تلاش کنیم در کنار دادن گزارش و آمار و ارقام واقعی نسبت به کاهش این مسیر اقدام عملی کنیم.

ملازاده بیان کرد: اگر بوروکراسی کم شود رضایت مردم نیز تامین خواهد شد و با اتکاء به به این سرمایه ارزشمند قادر خواهیم بود کارهای بزرگی را اجرا کنیم.

این مسئول یادآورشد: در شرایطی که دشمن در ترویج فرهنگ بی بند و باری و سست کردن بنیان خانواده از هیچ کوششی دریغ نمی کند و با ماهواره ها درصدد تهاجم فرهنگی است ما نمی توانیم در این حوزه بی تفاوت باشیم و کارمان را متوقف کنیم بلکه لازم است بیش از گذشته حساسیت داشته باشیم تا کارها به نتیجه برسد.

وی اضافه کرد: موضوع صیانت از حقوق شهروندی و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب باید در دستگاه های اجرایی هم با جدیت پیگیری شود و کارمندان نیز به رعایت آن ملزم شوند تا بتوانیم در فرهنگ سازی موثر عمل کنیم.

جانشین رییس بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور گفت: حجاب و عفاف از ضرورت های نظام است و باید از تجربه و ظرفیت حضور خودجوش مردم در عزاداری های محرم و صفر برای نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف استفاده کنیم تا کارها به سرانجام برسد.

این مسئول اظهارداشت: ترویج فرهنگ حجاب و عفاف رفقط با بخشنامه دولتی اجرایی نمی شود بلکه این کار نیازمند کار فرهنگی و آموزشی است که در این راستا کارهای آموزشی و عملیاتی صورت گرفته در قزوین می تواند به عنوان نمونه ای موفق برای اجرا در سایر مناطق کشور هم مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست مسئولان دستگاه های اجرایی از جمله رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مدیرکل منابع انسانی، امور شهری و امور خانواده و بانوان و رئیس واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری قزوین گزارشی از فعالیت های خود در حوزه حجاب و عفاف و صیانت از حقوق شهروندی ارائه کردند.