به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت با اشاره به مصوبات امروز جلسه هیات وزیران گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام تعطیلات نوروز و ضرورت آماده شدن راه‌های مواصلاتی تهران به سمت استان‌های شمالی مقرر شد مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل قسمت‌هایی از آزادراه های هراز و فیروزکوه و رشت به قزوین پرداخت شود.

وی ادامه داد: همچنین ۱۵ میلیارد تومان برای مقابله با سیل و مشکلات ناشی از حوادث غیرمترقبه به استان گلستان اختصاص یافت.

سخنگوی دولت از انتقال سازمان فضایی به وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: در چهارم بهمن‌ماه شورای عالی اداری کشور تشکیل در جهت ارتقا جایگاه فضایی کشور و اهمیتی که فعالیت‌های فضایی برای نظام دارد درخصوص ارتقا و توجه ویژه به این بخش دولت مصوبه‌ای که در شورای عالی اداری در سال ۸۲ بود را لغو کرد.

وی افزود: طبق مصوبه سال ۸۲ سازمان فضایی کشور از سازمان‌های تابعه و وزارت ارتباطات به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل شد اما نهاد ریاست‌جمهوری یک نهاد اداری است، لذا برای توجه بایسته به مساله پیشرفت‌های فضایی که اقتدار ملی ما نیز به آن وابسته است دولت در جهت ارتقا این سازمان تصمیم گرفت که از نهاد ریاست‌جمهوری به جایگاه قانونی و اصلی خود برگردد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اضافه کرد: همچنین بخشی از اختیارات این سازمان به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تفویض شد.

بهداشت و درمان بیشترین سهم را در بودجه 94 دارد

وی در ادامه این نشست از ارائه گزارش وزیر بهداشت درخصوص اجرای طرح تحول سلامت خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع هیات دولت از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها و هم از منابع بودجه‌ای مبلغ بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تغییر و تحول سلامت در نظر گرفته است که این میزان نسبت به سال جاری ۴۴ درصد رشد داشته است، بنابراین بیشترین سهم در بودجه ۹۴ را بهداشت و درمان دارد.

نوبخت در ادامه نشست خبری، در پاسخ به این سوال که مجلس طرحی را برای حذف یارانه افراد ثروتمند دارد، آیا دولت موافق این طرح است یا خیر؟، گفت: ما برای سال آینده تصمیم داریم طبق قانون هدفمندی یارانه ها بخشی از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون را به خانواده ها به صورت نقدی بپردازیم.

وی با بیان اینکه دولت علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به صورت سبد حمایت غذایی نیز یارانه غیرنقدی پرداخت می کند، افزود: ما همچنان در سال آینده نیز یارانه های غیرنقدی خود را به خانواده های کم‌درآمد پرداخت خواهیم کرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: سال آینده ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بهداشت تعلق می‌گیرد و ۵ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان نیز یارانه بخش تولید بود که سال آینده نیز آن را هم ادامه می‌دهیم.

یارانه دولت برای دو حوزه مسکن و اشتغال

نوبخت با بیان اینکه دولت در سال آینده علاوه بر موارد مصرف شده دو یارانه مضاعف نیز پرداخت می‌کند، گفت: یکی از این یارانه ها تسهیلات ارزان قیمت برای مسکن تا سقف ۵۰ میلیون تومان است که هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت این تسهیلات را از محل اجرای هدفمندی یارانه ها پرداخت می کند.

وی اضافه کرد: اقدام دیگر دولت اختصاص هزار میلیارد تومان به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان است که این اعداد و ارقام باید از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی بدست آید.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موافق نیست، تصریح کرد: ما این کار را مناسب نمی دانیم، اما تا حدی که قانون می گوید افزایش پیدا خواهد کرد و اگر پرداخت های نقدی ما کم شود بیشتر می توانیم منابع هدفمندی را به تولید و درمان نیز اختصاص دهیم و به همین جهت نیز انتظار داشتیم خانوارها از ثبت نام انصراف دهند و دولت از اینکه پرداخت نقدی کمتر شود از آن استقبال می کند.

نوبخت با بیان اینکه دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می کند، گفت: این میزان برابر است با کل اعتبارات عمرانی ما در سال جاری که ما نتوانسته ایم این ۴۲ هزار میلیارد تومان را اختصاص دهیم و تنها تاکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان از سهم اعتبارات عمرانی را پرداخت کرده ایم اما تاکنون از ۴۲ هزار میلیارد تومان سهم یارانه های نقدی به تعویق نیفتاده است و این یارانه ها با کسی شوخی ندارد و هر ماه دولت باید سه هزار میلیارد تومان به حساب مردم واریز کند.

وی ادامه داد: ما می دانیم که عده ای نیازمند به این پول هستند و عده ای نیز نیازمند نیستند، اطلاع ما در خصوص افراد کم درآمد تقریبا مشخص است، اما شناسایی افراد ثروتمند آسان نیست.

سخنگوی دولت بیان اینکه ۴۰ پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی خانوارها تاسیس شده است، گفت: هنوز اطلاعات ما برای شناخت همه کامل نشده و ما نمی‌خواهیم که آشوب در جامعه ایجاد کنیم و ما حق نداریم که مردم را بیازاریم و قطعا اگر اطلاعات ما کامل شود، نیازمندیم که مبالغ یارانه نقدی را برای اشتغال و درمان استفاده کنیم.

مجلس درباره حذف یارانه ثروتمندان کلی گویی می کند

نوبخت با بیان اینکه ما با حذف افراد ثروتمند موافقیم خاطر نشان کرد: حذف ثروتمندان باید عادلانه باشد و اگر مجلس به ما بگوید که یارانه های چه کسی را حذف کنیم ما آن را اجرا می کنیم.

وی تصریح کرد: دولت قصد ندارد در مقابل قانون گردن کشی و ایستادگی کند اما نمی شود که مجلس کلی گویی کند و بگوید که یارانه ۳۰ میلیون نفر را قطع کنیم؛ چراکه ما اطلاعاتی از این ۳۰ میلیون نفر نداریم مجلس به ما لیست بدهد تا ما یارانه ثروتمندان را حذف کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به طرح مجلس در این زمینه گفت: هم اکنون این طرح در مجلس مطرح است، لذا نمایندگان می توانند یک پیشنهاد اجرایی به ما بدهند و ما آن را عملیاتی کنیم؛ چراکه حرف کلی زدن مشکلی را حل نمی کند. ما چشممان به نظر مجلس است و ما هم کمک می کنیم تا تصمیم سنجیده ای گرفته شود.

نوبخت با بیان اینکه هزینه های عمومی بودجه ۲۰۷ هزار میلیارد تومان تصویب شد، گفت: در لایحه دولت این مبلغ ۲۲۴ میلیارد تومان بود که البته ما ۶ ماه پیش این مبلغ را تصویب کرده ایم که نفت ۷۰- ۸۰ دلاری داشتیم، لذا در این زمینه از مجلس شورای اسلامی تشکر می کنیم و این کار ضریب اطمینان ما را بیشتر می کند.

وی اضافه کرد: دولت از نفت ۷۲ دلاری دفاع نمی کند بلکه از لایحه خودش دفاع می کند که منعطف است و برای کمتر و بیشتر از ۷۲ دلار راه حل دارد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه با کاهش درآمدهای نفتی به همان میزان منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها نیز تقلیل پیدا می کند، گفت: با وجود کاهش منابع ما باید همچنان ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را پرداخت کنیم، لذا سهم یارانه تولید و اشتغال کمتر می شود اما در این زمینه نمایندگان هر تصمیمی که بگیرند، ما انجام می دهیم.

نوبخت همچنین در واکنش به برخی شایعات مبنی بر ترک جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس جمهور گفت: من در آن جلسه حضور داشتم و با صداقت و صراحت می گویم که رئیس جمهور آن جلسه را ترک نکرده اند.

وی ادامه داد: ممکن است در ابتدای جلسه اعضا در مورد اخبار روز صحبت کند اما اینکه باعث شده باشد رئیس جمهور جلسه را ترک کرده باشد ناردست است و حتی بیشتر از وقت معمول نیز جلسه طول کشید.

سخنگوی دولت با اشاره به جایگاه رفیع شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گفت: جلسات این شورا بسیار ارزشمند است و من هم از اینکه در جلسات آن شورا و در جمع فرهیختگان هستم بسیار خوشحالم.

نوبخت در خصوص کارت زرد نمایندگان مجلس به وزیر آموزش و پرورش گفت: سوال نمایندگان مجلس نهم بیشتر از گذشته است و کارت زرد آنان به وزیر آموزش و پرورش نیز در خصوص استخدام نکردن ۵۰ هزار معلم پیش دبستانی بوده است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش با مازاد نیرو مواجه است، گفت: با این وجود، ما توافق کرده ایم که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان مازاد درصد به آموزش و پرورش برای استخدام ۵۰ هزار نفر دیگر بدهیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه نمایندگان در نزد مردم و خداوند پاسخگو هستند، ادامه داد: این سوالات یا کارت زرد باعث نمی شود که ارتباط دولت و مجلس ضعیف شود و ما همچنان روابط صمیمانه ای با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داریم.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا می شود به صورت سرمایه محور بورس را اداره کنیم، گفت: ما می توانیم به صورت سرمایه محور بجای بانک محور بورس را اداره کنیم و این شدنی است و از رئیس بورس خواستیم که برنامه اش را ارائه کند.

هیچ یک از مسئولان ارشد دولت تابعیت دوگانه ندارند

وی با تکذیب وجود افراد دو تابعیتی در دولت گفت: حضور مسئولیت دو تابعیتی در نهاد ریاست جمهوری صددرصد کذب است و هیچ یک از مسئولان دولت نه گرین کارت و نه تابعیت دوگانه دارند.

سخنگوی دولت در نشست خبری، در پاسخ به این سوال که گفته شده است وزیر دادگستری تغییر می کند، خاطر نشان کرد: این موضوع صحت ندارد.

نوبخت در مورد هجمه ها علیه دولت که مورد سوال خبرنگاری بود، پاسخ داد: بالاخره شاید اصالت، هویت و ماموریت جریان های سیاسی رقیب همین باشد، لذا همواره هم ما و هم آنها باید انصاف را در نظر داشته باشیم.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص عیدی امسال گفت: این موضوع هنوز در هیات دولت تصویب نشده، اما بدانید که عیدی امسال از سال قبل بیشتر است.

نامه رهبری اقدامی تاریخی و مایه مباهات است

محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه نظر و دیدگاه دولت در مورد نامه حضرت آیت الله خامنه ای به جوانان اروپایی و آمریکای شمالی چیست و دولت در این زمینه چه اقدامی انجام می‌دهد، گفت: این نامه یک نامه تاریخی و مایه مباهات بود.

وی افزود: ایشان به یک نکته بسیار مهمی در این مقطع اشاره کردند و آن این بود که اشاره داشتند به جای اینکه اسلام را از طریق مسلمان‌ها بشناسید از مستندات و اسناد اصلی یعنی قرآن بشناسید که بسیار دلالت و هدایت درستی بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر جوانان غربی قرآن و متون اسلامی را مطالعه کنند درمی‌یابند که خیلی از گروهک‌های تروریستی که با نام اسلام جنایت می‌کنند هیچ ارتباطی با اسلام ندارند.