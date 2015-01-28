۵۷۰ متر مربع از املاك مخروبه منطقه سه شهر كرمان تخريب شد

علي خدادادي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود تعدادي زمين خالی و ملك مخروبه در سطح منطقه سه، اظهار داشت: اين املاك به محل تجمع معتادان و اراذل و اوباش تبديل شده بود، بر همين اساس با حكم دادستاني كرمان اين املاك تخريب شد.

وي تصريح كرد: برخي از صاحبان اين زمين ها بر خلاف تذكرات شهرداري تاكنون نسبت به ديواركشي اقدام نكرده اند؛ بنابر اين شهرداري اين زمين ها را حصاركشي و هزينه هاي مربوط را از صاحبان املاك حسب مقررات دريافت خواهد كرد.

این مسئول ادامه داد: تعدادی از خیابان های سطح منطقه سه که چهره شهر را نا زیبا کرده بود، رنگ آمیزی و زیبا سازی شد .

خدادادی در ادامه از مناسب سازی برخی از خیابان های منطقه سه با نماد سنتی کاهگل خبر داد و تصریح کرد: ۱۰۳ متر مربع از خیابان های خواجو، نشاط، سعدی، استقلال و بهشتی با اجرای نماد سنتی کاهگل مناسب سازی و هزار و ۴۱۲ متر مربع از دیوارها رنگ آمیزی و زیبا سازی شد .

شهردار منطقه سه کرمان از همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری و اهالی و کسبه خیابانهای مذکور در راستای اجرای این طرح تقدیر و تشکر کرد .