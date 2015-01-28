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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۴۶

خدادادی:

۵۷۰ متر مربع از املاك مخروبه منطقه سه شهر كرمان تخريب شد

۵۷۰ متر مربع از املاك مخروبه منطقه سه شهر كرمان تخريب شد

کرمان - شهردار منطقه سه کرمان از تخریب املاك مخروبه سطح منطقه سه شهر كرمان با حکم دادستانی طی هفته گذشته خبر داد.

علي خدادادي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود تعدادي زمين خالی و ملك مخروبه در سطح منطقه سه، اظهار داشت: اين املاك به محل تجمع معتادان و اراذل و اوباش تبديل شده بود، بر همين اساس با حكم دادستاني كرمان اين املاك تخريب شد.

وي تصريح كرد: برخي از صاحبان اين زمين ها بر خلاف تذكرات شهرداري تاكنون نسبت به ديواركشي اقدام نكرده اند؛ بنابر اين شهرداري اين زمين ها را حصاركشي و هزينه هاي مربوط را از صاحبان املاك حسب مقررات دريافت خواهد كرد.

این مسئول ادامه داد: تعدادی از خیابان های سطح منطقه سه که چهره شهر را نا زیبا کرده بود، رنگ آمیزی و زیبا سازی شد .

خدادادی در ادامه  از مناسب سازی برخی از خیابان های منطقه سه با نماد سنتی کاهگل خبر داد و تصریح کرد: ۱۰۳ متر مربع از خیابان های خواجو، نشاط، سعدی، استقلال و بهشتی با اجرای نماد سنتی کاهگل مناسب سازی و هزار و ۴۱۲ متر مربع از دیوارها رنگ آمیزی و زیبا سازی شد .

شهردار منطقه سه کرمان از همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری و اهالی و کسبه خیابانهای مذکور در راستای اجرای این طرح تقدیر و تشکر کرد .

کد مطلب 2476987

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