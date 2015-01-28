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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۵۰

برگزاری اختتامیه چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ در ۳ اسفند

برگزاری اختتامیه چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ در ۳ اسفند

مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ در بخش مسابقات علمی و آثار چاپی روز یکشنبه سوم اسفند ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از برگزیدگان بخش علمی و آثار چاپی تقدیر خواهد شد و سیمرغ چاپ به برگزیدگان این جشنواره اهدا خواهد شد.

این مراسم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز یکشنبه سوم اسفند در تالار وحدت برگزار می‌شود.

کد مطلب 2476996

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