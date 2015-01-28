برگزاری اختتامیه چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ در ۳ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از برگزیدگان بخش علمی و آثار چاپی تقدیر خواهد شد و سیمرغ چاپ به برگزیدگان این جشنواره اهدا خواهد شد.

این مراسم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز یکشنبه سوم اسفند در تالار وحدت برگزار می‌شود.