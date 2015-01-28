برگزاری اختتامیه چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ در ۳ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از برگزیدگان بخش علمی و آثار چاپی تقدیر خواهد شد و سیمرغ چاپ به برگزیدگان این جشنواره اهدا خواهد شد.
این مراسم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز یکشنبه سوم اسفند در تالار وحدت برگزار میشود.
مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ در بخش مسابقات علمی و آثار چاپی روز یکشنبه سوم اسفند ماه در تالار وحدت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از برگزیدگان بخش علمی و آثار چاپی تقدیر خواهد شد و سیمرغ چاپ به برگزیدگان این جشنواره اهدا خواهد شد.
این مراسم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز یکشنبه سوم اسفند در تالار وحدت برگزار میشود.
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