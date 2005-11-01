آمريكا عامل بي ثباتي بازار جهاني نفت خام است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از چايناديلي، وزارت اقتصادي چين اعلام كرد بر خلاف گزارشهاي مكرر رسانه هاي غربي مبني بر مقصر بودن چين و تا حدودي هند در افزايش بهاي نفت خام، اين آمريكا است كه به بي ثباتي هاي بازار نفت دامن مي زند.

بر اساس اين گزارش، بررسي هاي وزارت اقتصاد چين نشان مي دهد واردات نفت چين حدود يك چهارم واردات نفت آمريكا است و چين نسبت به آمريكا براي تامين انرژي مورد نياز خود وابستگي كمتري به نفت دارد.

بنابراين گزارش، مصرف نفت چين در سال 2004 هشت درصد كل نفت جهان بوده است و اين در حالي است كه آمريكا يك چهارم كل نفت جهان را مصرف مي كند. همچنين در حاليكه چين 6 درصد واردات نفت جهان را در اختيار دارد آمريكا بيش از 24 درصد كل وارد نفت را به خود اختصاص داده است.

اين گزارش حاكي است، در حاليكه در تحليلهاي كشورهاي غربي از بازار جهاني نفت خام، دائما چين مورد سرزنش قرار مي گيرد، آمارهاي واقعي نشان مي دهد به دنبال سياستهاي صرفه جويي در انرژي و توسعه منابع انرژي غير نفتي، در سال 2005 واردات نفت چين افزايش چندان زيادي نيافته است.

وزارت اقتصاد چين دو پديده را عامل اصلي افزايش بهاي نفت خام مي داند، يكي نزديك شدن به دوره كاهش توليد نفت در جهان و ديگري ناتواني سياستگذاران كشورهاي پرمصرف خصوصا آمريكا در اتخاذ سياستهاي صرفه جويي در انرژي.

با توجه به دو پديده فوق، در بلند مدت مي بايد منتظر تداوم افزايش بهاي نفت خام بود. اين در حالي است كه در آمريكا كه بزرگترين مصرف كننده نفت خام است، قدمي جدي در راه صرفه جويي در مصرف انرژي ديده نمي شود.

در گزارش ياد شده آمده است، در حالي كارشناسان آمريكايي و غربي دائما چين را به علت بي ثبات كردن بازار نفت ملامت مي كنند، كه آمريكا نه تنها بزرگترين مصرف كننده نفت و گاز است كه بزرگترين وارد كننده آن نيز هست، و بر خلاف بسياري كشورهاي ديگر، هيچ نشانه اي از عزمي ملي در آمريكا براي كاهش مصرف انرژي ديده نمي شود.