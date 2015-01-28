  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۲۲

بازی رایانه‌ای «نورالدین پسر ایران» رونمایی شد

بازی رایانه‌ای «نورالدین پسر ایران» رونمایی شد

تبریز - بازی رایانه‌ای نورالدین پسر ایران که توسط بسیج دانش آموزی آذربایجان شرقی طراحی شده است، رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه عاشورا ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از این بازی رایانه ای با اشاره به جنگ نرم دشمن و برنامه های فرهنگی دشمنان اسلام برای تحریف اعتقادات جوانان گفت: شیوه جنگ دشمن عوض شده و آنها می خواهند ابتدا اعتقادات جوانان و آینده سازان این انقلاب را عوض کنند و به این نظام ضربه بزنند.

سردار غلام عسکر کریمیان با اشاره به اینکه باید ابرازهایی هم ردیف ابزارهای دشمن تولید شود، افزود: دانش آموزان تاثیر گذارترین نقش را در دفاع مقدس داشتند و ما باید بتوانیم محتوا و برنامه هایی برای تربیت و تعالی آنها تولید کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دانشجویان و دانش آموزان کشور ما هدف بیشتر برنامه های تولیدی غرب است، ادامه داد: امسال مردم ما در حالی سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیرند که برنامه های تبلیغاتی و ترفندهای رسانه ای دشمن بیشتر از گذشته نمود دارد.

کریمیان با اشاره به اینکه نقش رسانه ها در خنثی سازی حملات فرهنگی دشمن مهم است، ابراز داشت: مسیر و نقشه راه برای تلاش و پیشرفت همان نقشه راهی است که شهیدان ترسیم کرده اند و ما نیز باید پشتیبان این نظام باشیم.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت های اخیر جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهیدان انقلاب حاصل شده است، ادامه داد: باید در این ایام الله دهه فجر نیز با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و نیز دانشجویان و دانش آموزان نشان دهیم که همچنان پشتیبان ولایت فقیه و آرمان های انقلاب اسلامی هستیم.

کد مطلب 2477003

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها