به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه عاشورا ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از این بازی رایانه ای با اشاره به جنگ نرم دشمن و برنامه های فرهنگی دشمنان اسلام برای تحریف اعتقادات جوانان گفت: شیوه جنگ دشمن عوض شده و آنها می خواهند ابتدا اعتقادات جوانان و آینده سازان این انقلاب را عوض کنند و به این نظام ضربه بزنند.

سردار غلام عسکر کریمیان با اشاره به اینکه باید ابرازهایی هم ردیف ابزارهای دشمن تولید شود، افزود: دانش آموزان تاثیر گذارترین نقش را در دفاع مقدس داشتند و ما باید بتوانیم محتوا و برنامه هایی برای تربیت و تعالی آنها تولید کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دانشجویان و دانش آموزان کشور ما هدف بیشتر برنامه های تولیدی غرب است، ادامه داد: امسال مردم ما در حالی سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیرند که برنامه های تبلیغاتی و ترفندهای رسانه ای دشمن بیشتر از گذشته نمود دارد.

کریمیان با اشاره به اینکه نقش رسانه ها در خنثی سازی حملات فرهنگی دشمن مهم است، ابراز داشت: مسیر و نقشه راه برای تلاش و پیشرفت همان نقشه راهی است که شهیدان ترسیم کرده اند و ما نیز باید پشتیبان این نظام باشیم.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت های اخیر جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهیدان انقلاب حاصل شده است، ادامه داد: باید در این ایام الله دهه فجر نیز با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و نیز دانشجویان و دانش آموزان نشان دهیم که همچنان پشتیبان ولایت فقیه و آرمان های انقلاب اسلامی هستیم.