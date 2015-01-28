۲۳ هزار خانوار زنجانی مشمول دریافت سبد کالا هستند

به گزارش خبرنگار مهر،احمد غریوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا این تعدادخانوار مشمول خانوارهای بهزیستی و کمیته امداد است.

وی اظهار داشت: تاکنون سبد کالا در دو مرحله به خانوارهای تحت پوشش پرداخت شده و مرحله سوم و چهارم هم در دستور کار است.

مدیر کل، کار تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: سبد کالا شامل مرغ ، برنج ایرانی، ماکارونی، گوشت و روغن است.

غریوی با اشاره به اینکه ۱۹ فروشگاه در استان زنجان برای توزیع سبد کالا تعیین شده تاکید کرد: خانوارهای محترم برای دریافت سبد کالا به فروشگاههای که تعیین شده مراجعه کنند.

وی در ادامه یاد آورشد: درشهر زنجان فروشگاههای رفاه، اتکا، فرهنگیان، راه آهن برای این امرپیش بینی شده است.

مدیر کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان افزود: خانوارهای محترم در چهار نوبت باید سبد کالایی خود را دریافت کنند که خوشبختانه مرحله اول و دوم در استان به خوبی انجام شده است.