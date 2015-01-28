«طوطی و الیور» از استرالیا به ایران آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «طوطی و الیور در آمریکا» نوشته‌ پیتر کری نویسنده‌ استرالیایی با ترجمه‌ ملیحه قدرتی و از سوی نشر «شورآفرین» منتشر شد.

حاصلِ قریب به دو دهه زندگی پیتر کری در ایالات متحده، رمان «طوطی و اُلیور در آمریکا» است که جسته‌ و گریخته به رویدادها و وقایع زندگی الکسی دو توکویل از مهم‌ترین متفکران و اندیشمندان قرن نوزدهم فرانسه و جهان محسوب می‌شود می‌پردازد. آن‌طور که کری خود نیز می‌گوید، توکویل دری را گشود که او توانست به آن ورود پیدا کند: «من حال را در گذشته نظاره نمودم؛ دست‌یافتنی و تجسم‌برانگیز!»

پیتر کری نویسنده بزرگ استرالیایی، یکی از سه نویسنده­‌ای است که تاکنون توانسته‌ دوبار جایزه‌ بوکر را از آن خود کند: بوکر اول در ۱۹۸۸ برای رمان «اُسکار و لوسیندا»، و دومین بوکر در ۲۰۰۱ برای رمان «سرگذشت واقعی دارودسته‌ کلی».

کری برای رمان «طوطی و اُلیور در آمریکا» نیز در سال ۲۰۱۰ نامزد نهایی جایزه بوکر شد.

به باور منتقدان این اثر کری رمانی نو و طنزآمیز است که روایتی تازه از آمریکای اوایل قرن بیستم ارایه می‌دهد و در آن اُلیور؛ بداهه‌ای از زندگی الکسی دو توکویل - کودکی معذب از بازماندگان اشراف انقلاب فرانسه - و طوطی؛ پسری بی‌مادر از یک چاپکار دوره‌گرد انگلیسی است.

آن‌ها در دو سوی مختلف از تاریخ به دنیا آمده‌اند، اما بااین‌حال زندگی‌شان به‌واسطه‌ مارکوس یکدست اسرارآمیز به هم پیوند می‌خورد. پیتر کری، با داستان این دو، و نیز با شخصیت‌پردازی‌ها، تصویرپردازی‌هایی پُرمایه و شگفت، تجربه‌ دموکراسی آمریکایی را با ابتکار شگرفی مورد کاوش قرار می‌دهد.

اهمیت پیتر کری و رمان‌هایش در ادبیات امروز جهان تا آن‌جا است تاکنون به دریافت سه رتبه‌ افتخاری نایل آمده؛ عضو برگزیده در انجمن پادشاهی ادبیات انگلستان (۱۹۸۹)، عضویت افتخاری آکادمی علوم انسانی استرالیا (۲۰۰۱)، و عضویت در آکادمی علوم و هنر آمریکا (۲۰۰۳). هم‌چنین در سال ۲۰۱۰

همچنین تصویر پیتر کری، روی دو تمبر پستی استرالیا، از سری تمبرهایی که به «اسطوره‌های استرالیایی» اختصاص دارد، نقش بسته است.

کری در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۲، «به خاطر خدمات برجسته‌اش در عرصه‌ ادبیات، در مقام یک رمان‌نویس، و به دلیل ارتقای سطح بین‌المللی هویت استرالیا، در مقام استاد و مرشدی برای نویسندگان نوظهور»، به‌عنوان و درجه‌ سلحشوری استرالیا نایل آمد.

از سوی دیگر، بسیاری از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و منتقدین ادبی نیز به ستایش وی و رمان‌هایش از جمله رمان «طوطی و اُلیور در آمریکا» دست به قلم برده‌اند.

رمان‌های «اُسکار و لوسیندا» و «سرگذشت واقعی دارودسته‌ی کلی» دو رمان بوکری پیتر کری، به‌زودی با ترجمه‌ی ملیحه قدرتی و سارا شجیرات از سوی نشر «شورآفرین» منتشر می‌شود.