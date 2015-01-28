جوابیه مهدی هاشمی به نطق رسایی در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سبحانینیا عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مهدی هاشمی جوابیهای را به نطق اخیر حمید رسایی نماینده تهران به هیأت رئیسه مجلس ارسال کرده است.
متن کامل این جوابیه به شرح ذیل است:
۱. آقای رسایی در حالی در خصوص پرونده اینجانب اظهارنظر نمودند که قاعدتاً نباید به کلیه مستندات و دفاعیات پرونده که تقدیم دادگاه شده است دسترسی داشته باشند. لذا اینگونه اظهارنظر بیانصافی و مخالف عدالت است.
۲. به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه نمازجمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ هر کس هر ادعایی کرد بایستی در مجاری قانون خودش اثبات شود و قبل از اینکه اثبات شود نمیشود اینها را رسانهای کرد. در فراز دیگری میفرمایند روشی را در پیش گرفتند برای متهم کردن یکدیگر، این چیز خوبی نیست دل را تاریک میکند و فضای زندگی را ظلمانی میکند.
۳. آقای رسایی در نطق خود استناد به مطالبی نمودند که مستند آن ادعاهای اشخاص متهم فراری هتاک به نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و رسانههای معاند بود.
مقام معظم رهبری در همین خطبه اعلام کردند «فضا فضای درستی نیست خارجیها و بیگانگان تعریضهای مغرضی علیه کسی یا کسانی میزنند یا ادعا میکنند انیها فلان جا خیانت کردند، خطا کردند. ما هم عین همانها را پخش میکنیم، این ظلم است، این مورد قبول نیست. رسانههای بیگانه کی دلشان برای ما سوخته است؟ کی خواستهاند حقایق در مورد ما روشن شوند که در این مورد بیایند حقیقت را گفته باشند رسانههای بیگانه و رسانههای مغرض انگلیسی شاهد برایش بیاورید تهمت زدن به یک شخص خطاست.»
۴. من و دو وکیل مدافعم طی جلسات متعدد دادرسی دفاعیات خود را بیان نمودهایم و اگر چه ممکن است در بعضی موارد اعتراضات جدی داشته باشیم اما به احترام قوه قضاییه و دادگاه و الزامات حقوقی سکوت کردهایم. مکرراً از دادگاه تقاضا کردیم که تا زمینه علنیبودن دادگاه و پخش مستقیم از صدا و سیما فراهم شود تا ابهاماتی که آقای رسایی دائماً مطرح مینمایند را مطرح نماییم، اما دادگاه تصمیم گرفت که جلسات غیرعلنی باشد لذا توصیه و رعایت انصاف مینمایم و میخواهم از فشار به دستگاه قضا دست بردارند و بگذارند دادگاه کار خودش را انجام دهد.
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