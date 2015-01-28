رونق تولید و صادرات محور برنامه ششم/تغییرات قوانین اقتصادی حداقلی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی ظهر چهارشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی استان همدان با بیان اینکه اگر در برنامه ششم محور را رونق تولید قرار دهیم بقیه امور کشور متناسب با آن پیش خواهد رفت گفت: باید تولید را افزایش دهیم و این موضوع را بین مجلس و دولت به توافق خواهیم رساند.

لاریجانی با بیان اینکه توسعه صادرات و کارآفرینی در کشور باید مدنظر قرار گیرند گفت: وضعیت کشور ایران در شرایط عادی نیست و شرایط بین المللی و منطقه ای خاصی دارد که در این راستا باید در داخل کشور رفتار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مناسبی داشته باشیم.

از حاشیه سازی دوری کنیم

وی با یادآوری اینکه نباید در اخلاق سیاسی کشور دچار چالش های غیر ضروری شد و نباید حاشیه سازی کرد گفت: این رفتار باید مبنای رفتار سیاسی در این دوره باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر کمک به رشد اقتصادی کشور و اینکه باید در این راستا ظرفیت باالفعلی ایجاد شود و انرژی کافی برای حرکت در نظر گرفته شود گفت: سیاست اقتصاد مقاومتی علاج کارها و دولت نیز بررسی خوبی در این زمینه داشته است.

وی با بیان اینکه همدان استانی ویژه و فعالیت های آن از زوایای مختلف متفاوت است گفت: استانداران کشور باید کمیته ای تحت نظر خود در زمینه صنعت، کشاورزی و واحدهای تولیدی داشته باشند و بدهی های واحدهای تولیدی به درستی مشخص و برای تقسیط آنها در همه استان ها برنامه ریزی صورت گیرد.

لاریجانی خطاب به نمایندگان بخش خصوصی عنوان کرد: ارتباط مستمر با مرکز پژوهش های مجلس را در برنامه خود قرار دهید تا از نظرات شما به درستی استفاده شود و حتی نمایندگان بخش خصوصی اقتصادی باید در برخی کمیسیون ها حضور داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه در راستای بهبود فضای کسب و کار ارتباط با مرکز پژوهش ها ضروری است و باید از نظرات کارشناسان اتاق های بازرگانی اصناف و بخش های خصوصی استفاده شود گفت: انجمن های علمی نیز باید با این مرکز ارتباط بگیرند.

مجلس از پیشنهادات قانونی مفصل انباشت شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در منطق کاری با هم به تفاهم برسیم توصیه کرد از نگارش پیشنهادات قانونی مفصل خودداری شود چراکه در مجلس در این زمینه دچار انباشت شده ایم.

وی با تاکید بر اینکه بنا نداریم قوانین را آنقدر تغییر دهیم چون هر چه ثبات داشته باشد بهتر بوده و فعالان اقتصادی به آن عادت می کنند گفت: وقت بررسی موارد طولانی را نداریم و باید حداقل تغییرات و در حد ضرورت ها مدنظر باشد.

لاریجانی با اشاره به اینکه باید از فرصت استفاده شود و یک سال و نیم از مدت فعالیت مجلس فعلی باقی مانده است گفت: در این مدت باید بودجه را به تصویب برسانیم و برنامه ششم نیز در دست اقدام است و تعداد زیادی از قوانین برای بررسی وجود دارد که وقت کافی نداریم.

محور برنامه ششم رونق تولید و صادرات است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به در نظر گرفتن روند ملایم برای افزایش مالیات عنوان کرد: باید محورهای پیگیری را خلوت کنیم چراکه سندهای بالادستی دچار انباشت شده و در این راستا برنامه ششم توسعه را با محوریت رونق تولید و صادرات مدنظر داریم.

وی با بیان اینکه دولت در شورای اقتصاد برنامه هایی عنوان کرده تا روغن کاری شرایط اقتصادی متناسب با وضعیت کشور باشد گفت: بخش خصوصی سازه اصلی کشور در اقتصاد است و مردمی شدن اقتصاد را حمایت می کنیم.

کاهش سود بانکی

لاریجانی با اشاره به اینکه تمام تلاش ما این است که سرمایه بانک ها را افزایش دهیم تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود گفت: باید شرایط اقتصادی بهبود یابد که در این زمینه بهتر است مقداری از سود بانکی را کاهش دهیم.

وی از برگزاری نشستی با فعالان بخش معدن سخن گفت و با بیان اینکه فعالان این بخش از حق مالکانه که در بودجه پیش بینی شده ابراز نارضایتی دارند عنوان کرد: این فعالان پیشنهاداتی برای فعال شدن معادن کشور ارائه کردند که باید به آنها توجه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی به بحث یارانه ها پرداخت و با بیان اینکه در زمینه یارانه ها تلاش بر این است که به منطقی واقعی برسیم گفت: نباید تلاطمی در زندگی مردم به وجود آید اما شرایط کشور را نیز باید در نظر گرفت و از گرفتن تصمیمی که باعث ایجاد نگرانی در زندگی مردم می شود خودداری کرد.

لاریجانی با بیان اینکه باید تا جایی که ممکن است طرح های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کنیم چراکه دلیلی ندارد طرح ها نیمه تمام رها شوند گفت: کمک بخش خصوصی در این زمینه در بودجه سال گذشته نیز مدنظر قرار گرفت اما دولت کم لطفی کرد و هیچ دستور العملی برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی ارائه نداد در حالی که دولت باید این طرح ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی تاکید کرد: ۶۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که باید به سمت رونق تولید حرکت کند.

شرایط سخت فعلی گذرا است اما باید تدبیر داشته باشیم

وی از اختصاص صد میلیارد دلار اعتبار بهینه سازی مصرف در زمینه های مصرف خودرو، آب، گاز و سایر موارد خبر داد و با بیان اینکه دولت باید از این ظرفیت استفاده کند گفت: شرایط فعلی کشور موقت است اگرچه قدری برای ما دردسر ایجاد کرده اند اما برای همین دوره گذار نیز باید تدبیری داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جهت گیری های دولت در زمینه اقتصادی درست است گفت: برای خروج از رکود لایحه دولت تصویب شده و بندهایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده که امیدواریم در شورای نگهبان تصویب شود.