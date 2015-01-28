وحدت شیعه و سنی مقابل دشمنان ضروری است/ جوانان قدردان انقلاب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر چهارشنبه در دیدار نخبگان و دانشجویان اهل تسنن و تشیع دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان بیان کرد: روایات بسیاری از پیامبر(ص) و ائمه وجود دارد مبنی بر اینکه خردمندان زمان خود را بشناسند و در راستای شناخت زمان خود گام بردارند.

وی ادامه داد: از طرفی در کشور ایران، انقلابی به وقوع پیوسته و رویدادی به وجود آمده که در سراسر جهان اثر گذار بوده و تحولاتی را بوجود آورده و صدای انقلاب را به سراسر جهان منتشر کرده است.

استاد برجسته حوزه عنوان کرد: بسیار لازم است که انقلاب خود را بهتر شناخته و با ارکان انقلاب اسلامی به خوبی آشنا شویم، همچنین با برکات و آثار انقلاب نیز آشنا شده و بدانیم وظیفه ما در برابر انقلاب چیست و چه آفت‌هایی ممکن است انقلاب را تهدید کند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران دارای سه رکن است افزود: اولین رکن انقلاب اسلامی ایران، اسلام است که قبل از انقلاب دشمنان اسلام را به حاشیه رانده بودند و تهمت‌های بسیاری به اسلام می‌زدند اما انقلاب اسلامی همه تهمت‌ها را خنثی کرد.

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: دشمنان انقلاب در بین مردم شایعه می‌کردند که اسلام برای هزار و ۴۰۰ سال پیش است و پاسخگوی نیازهای انسان امروز نیست یا اینکه اسلام به فقرا توجه ندارد و یا اینکه اسلام نسبت به بانوان بی توجه است که امام خمینی(ره) با حضور خود اسلام ناب محمدی را به جهانیان معرفی کردند.

وی با تأکید بر اینکه باید ارزش های اسلامی را حفظ کنیم زیرا یکی از پایه های انقلاب است، افزود: انقلاب اسلامی اسلام ناب را به دنیا شناساند و مردم را به سمت اسلام جذب کرد و مستضعفان جهان را بیدار کرد.

باید قدر مردم را بدانیم

این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه دومین رکن از انقلاب مردم هستند که امام خمینی(ره) مردم را به عرصه آورد، ادامه داد: امام خمینی(ره) به مردم شجاعت و خودباوری داده و آنها را به میدان آوردند.

آیت الله نوری همدانی گفت: باید قدر مردم را بدانیم زیرا هر چه در انقلاب اسلامی به دست آمده حاصل فداکاری مردم بوده است.

وی با بیان اینکه امنیتی که در ایران وجود دارد ناشی از حضور مردم در صحنه است، عنوان کرد: اسلام دین وحدت و اتحاد است و شیعه و سنی با یکدیگر برابرند.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه سومین رکن انقلاب اسلامی ولایت فقیه است افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عده‌ای کاخ نشین در رأس حکومت قرار داشتند که به اسلام و مستعضفان بی‌توجه بودند.

وی در خصوص نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپایی و آمریکایی نیز افزود: نامه مقام معظم رهبری شبیه به نامه امام خمینی(ره) به گورباچف است.

جوانان قدر انقلاب را بدانند

آیت الله نوری همدانی گفت: جوانان باید قدر انقلاب را بدانند و به بزرگترین رکن انقلاب که اسلام ناب است توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: باید آسیب‌ها و فتنه‌های دشمنان انقلاب را به خوبی شناخته و در برابر نقشه‌های دشمنان بیدار بود.

استاد سطوح عالی حوزه بیان کرد: شیعه و سنی باید با یکدیگر وحدت و اتحاد داشته باشند و در برابر دشمنان اسلام بایستند.

شیعه و سنی در برابر هجمه دشمنان متحد هستند

در این دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان نیز طی سخنانی گفت: جمعی از دانشجویان نخبه اهل تسنن و تشیع و همچنین کارکنان و پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه فرهنگیان و پیام نور در قالب اردوی فرهنگی محبان محمد(ص) به قم آمده‌اند.

محمدرضا طباطبایی ادامه داد: هجمه‌ علیه جهان اسلام و توهین به اصل مقدسات اسلام توسط استکبار جهانی، ملت ایران و مسلمانان جهان را داغدار ساخته است.

وی گفت: این اردو به صورت مشترک بین اهل تسنن و تشیع برگزار شده تا ثابت شود که وقتی اسلام مورد اهانت قرار می‌گیرد شیعه و سنی مطرح نیست بلکه وحدت اصل ضروری است.