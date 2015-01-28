استاندار قزوین از کارگاه آموزشی غسالان و غساله ها بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر چهارشنبه با حضور در همایش مطهرین استان (غسالان و غساله ها) که توسط دفتر امور شهری و شوراها برگزار شد اظهار داشت: خدواند را شاکر هستم که توفیق خدمت و حضور در جمع شما عزیزان را به من عطا فرمود و تشکر می کنم از همکاران معاونت عمرانی که این جلسه را تشکیل دادند.

وی افزود: این کار بسیار حساس از لحاظ شرعی و دینی و خدماتی است و معمولاً کسی راغب نیست به صورت داوطلبانه این کار را انجام دهد، بنابراین ما به عنوان مدیران از شما تشکر می کنیم.

استاندار ادامه داد: وظیفه شما این است که این کار را دست کم نگیرید و کم ارزش نبینید، خانواده های افراد درگذشته به ندرت به مسائل شرعی این عمل واقف هستند، بنابراین وظیفه شما مهم است.

وی گفت: خانواده ها این عمل را به عهده مسئولین واحد مورد نظر می گذارند و انتظار دارند که این اعمال درست انجام شود.

روزبه با تأکید بر استفاده از فضای آموزشی به وجود آمده برای مطهرین گفت: باید بهره لازم از این جلسات ببرید و به آن بی توجهی نکنید و این وظیفه برعهده شماست که تمام اعمال شرعی درست انجام شود و سهل انگاری صورت نگیرد.

وی افزود: همه ما این مسیر و سفر را طی می کنیم، دعای شما به خاطر کار حساسی که انجام می دهید مستجاب می شود و این لحظات برای میت بسیار حساس است و شما باید به شغل خود به عنوان یک عادت نگاه نکنید.