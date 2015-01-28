۱۴۴۴میلیارد تومان معوقات بانکی فارس/ ۱۱ اداره در صدر شکایات مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول محمودآبادی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به وظایف سازمان بازرسی گفت: وظیفه این سازمان نظارت بر حسن اداره جریان امور و در واقع سازمان فرانظارتی است و می تواند بر بسیاری از مسائل نظارت داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه یکی از ملزومات حسن اجرای امور در کشور همدلی و همگرایی مسئولان است، بیان کرد: اگر مسئولان در سطح استان از رده های بالا تا پائین در خدمت به مردم همدلی داسته باشند می توان گفت امور خوبی جریان دارد و در استان فارس نیز شرایط همین گونه است.

بازرس کل استان فارس با اشاره به اینکه دود ناهماهنگی بین مسئولان در چشم مردم و نظام می رود، افزود: در استان این نوع همدلی دیده می شود و در این خصوص جراید و روزنامه ها می توانند نسبت به حسن این تدبیر و همگرایی نظارت و حساسیت داشته باشند و به اداره استان کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها نباید با اخبار و مطالب که در حد شایعه است همدلی بین مسئولان را به هم بزنند، تاکید کرد: مدیران با آزمون و خطا به این سمت منتخب شدند و برای حفظ مدیران و سرمایه های ملی باید تلاش کرد و به هنگام ورود کرد و به مدیران تذکر داد.

حجت الاسلام محمود آبادی ادامه داد: همانگونه که هر کجا ممکن است فساد باشد، بدنه دستگاه اداری نیز جدای از آن نیست و ممکن است در آن فساد وجود داشته باشد، واقعیت این است که فساد وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در بدنه اداری باید طوری عمل شود که وقتی مردم اخبار را می شنوند دلگرم و امیدوار شوند، اظهار داشت: دستگاه نظارتی مطلوب دستگاهی است که همزمان نظارت درونی و بیرونی خوب داشته باشد زیرا اگر هر دوی این ها در کنار هم قرار گیرد درست عمل شده است و پاکسازی و نظارت صحیح انجام می شود.

حجت الاسلام محمود آبادی خواستار نظارت درونی مدیر بر مجموعه اش شد و تاکید کرد: نظارت فرد و افراد مرتبط با وظایف قانونی باید به هنگام باشد تا زمینه ارتکاب فساد از بین برود.

بازرس کل استان فارس با تاکید بر اینکه در نظارت های بیرونی و درونی یک سری آسیب ها وجود دارد که باید برای رفع انها تلاش کرد، ادامه داد:عدم آشنایی مدیران و ناظران بر قوانین و مقررات مشکل ساز شده زیرا بیش از ۸۵ درصد تخلفات اداری ناشی از عدم اطلاع کافی مدیران از قوانین است.

وی از عدم برخورد جدی با متخلفان در محیط اداری به بهانه کمبود نیرو انتقاد کرد و ادامه داد: در این خصوص بعضا گزارشهایی تهیه ابلاغ شده اما تنها به تذکر شفاهی بدون درج در پرونده اکتفا می شود.

بازرس کل استان فارس با اشاره به عدم اطلاع کافی و توان جمع بندی مشکلات توسط ناظران گفت: در این حوزه نیز آسیب جدی که وجود دارد که ناشی از عدم مصونیت شغلی بازرسی ها و حراست ها در بدنه دستگاه هاست زیرا مدیران مسئولان بازرسی ها و حراست ها را معرفی می کنند و این موضوع به سلیقه مدیر بستگی دارد در حالی که باید موانع قانونی آن برطرف شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از آسیب های جدی در این بخش این است که ما غالبا نظارت و بازرسی هایمان نسبت به کارهای انجام شده است و به دنبال کارهای انجام نشده نمی رویم در حالی که باید دقت خود را در این راستا افزایش دهیم.

حجت الاسلام محمود آبادی تاکید کرد: مدیری که در گود قرار گرفته بیشتر در معرض آسیب خطاست و مدیری که بیت المال را در اختیار دارد در حالی که باید مدیری که فرصت ها را سوزانده بیشتر مورد بررسی قرار گیرد زیرا نسبت به امور بی تفاوت بوده و کاری انجام نداده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با عملکرد بازرسی استان فارس اشاره کرد و افزود: منطقه سه بازرسی کشور به مرکزیت فارس و در شهر شیراز و شامل استانهای کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و خوزستان و هرمزگان و فارس است.

بازرس کل استان فارس با بیان اینکه در سال جاری بازرسی فارس ۶۵ برنامه را دنبال کرده، اظهار داشت: در شرح وظایف این سازمان چند نوع بازرسی شامل برنامه ای و فوق العاده و موردی وجود دارد بدین گونه که بازرسی برنامه ای بر اساس طرح و چک لیست با برنامه مشخص در اداره ای مستقر شده و اجرا می شود از این نوع ۶۵ بازرسی در سال ۹۳ داشتیم و تاکنون ۶۳ مورد اجرا شده و دو مورد دیگر تا پایان سال انجام می شود.

حجت الاسلام محمود آبادی در خصوص بازرسی فوق العاده گفت: یان شیوه بازرسی به صورت سریع و با درخواست مسئولان از جمله رهبری و روسای سه قوه و بازرسی کل کشور و کمیسون اصل ۹۰ انجام می شود که امسال ۴۲۱ مورد فوق العاده بوده و ۱۱۹۰ شکایت نیز از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بازرسی کل کشور در استان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر مناقصات و مزایده ها نیز بر عهده این سازمان است، گفت: در سال جاری بازرسی در استان فارس به یک هزار و۵۰۲ جلسه مناقصه و ۸۵۲ مورد مزایده دعوت شده که در مجموع در یک هزار و ۲۵۲ مناقصه و ۷۶۰ مزایده شرکت کرده است.

بازرس کل استان فارس گفت: نتیجه حضور بازرسی در این مزایده و مناقصه های این شد که ۱۰ جلسه مناقصه تجدید و یک مورد مزایده لغو شده و در برخی موارد تذکرات کتبی که ۲۵۰ مورد بوده، داده شده است.

وی گفت: رقم ریالی مناقصات ۱۷ هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال و مزایده ۱۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال بوده است.

حجت الاسلام محمود آبادی تاکید کرد: در این خصوص تعداد ۱۷ نفر از مدیران به دستگاه های قضایی و ۳۴ نفر به تخلفات اداری معرفی شده و ۵۴۰ پیشنهاد اصلاحی داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه در میزان شکایات از ادارات پیرامون شکایتهای مردمی مراجعات تاثیر گذار است، بیان کرد: در سطح استان اول شهرداری ها بیشترین شکایت را دارند و بعد از آن به ترتیب بانکها، منابع طبیعی، بیمارستان ها و دانشگاه علوم پزشکی، اوقاف، آب منطقه ای و آموزش و پرورش، مخابرات، ثبت و اسناد و جهاد کشاورزی است.

بازرس کل استان فارس در خصوص شکایات از دانشگاه علوم پزشکی گفت: بیشترین شکایات در این دانشگاه مربوط به پزشک خانواده است که این امر ناشی از نبود زیرساخت، عدم ورود بخش خصوصی و پزشکان متبحر، ارجاع بیمار بر مبنای درخواست بیمار نه تشخیص پزشک به متحصص و... است.

حجت الاسلام محمود آبادی گفت: در زمینه آموزش و پرورش نیز عدم امکان استفاده از دبستان نزدیک منزل برای فرزندان براساس قوانین، عدم نظارت کافی بر مدارس غیردولتی به لحاظ کیفیت آموزش و اخذ شهریهو ... است.

وی در خصوص شکایات مربوط به شهرداری نیز بیان کرد: به روز نبودن قوانین و مقررات در این نهاد سبب مشکلات زیادی شده زیرا این قوانین و مقررات در برخی موراد مربوط به سالهای گذشته است البته عدم اشراف کارکنان شهرداری به قوانین، نبود سیستم واحد و یکپارچه شهری و... نیز برای مردم مسائل بسیاری را ایجاد کرده است.

رئیس بازرسی منطقه سه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار نگرانی از روند معوقات بانکی در این استان گفت: به روز شدن و پرداخت مطالبات معوق نسبت به سال ۹۰ کاهش یافته و این زنگ خطری برای مسئولان است زیرا در سال ۹۰ جمع کل مطالبات معوق بانکی استان یک هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم تا پایان سال۹۲ به یک هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه این معوقات مربوط به پست بانک و صنعت و معدن است، گفت: کافی نبودن وثیقه های بانک ها و عدم نظارت صحیح و عدم اخذ استعلام های مورد نیاز در زمان پرداخت وام از مرکز و بانک مرکزی عمده مسائل دراین حوزه بوده است.

حجت الاسلام محمود آبادی در خصوص زمین خواری در این استان گفت: استان فارس از عقبه زمین خواری خوبی برخوردار نیست و در نقاط مختلف استان در سالهای گذشته این موضوع اتفاق افتاده اما در دوسال گذشته به جد نسبت به اراضی ملی حساسیت لازم اعمال شده و در این ۹ ماه ۲۸۱۳ هکتار از اراضی ملی که مورد تعدی و تجاوز افراد زمین خوار قرار گرفته از طرق مختلف گزارشات ارائه شده و برای بازگشت آنها به بیت المال اقدام شده است.

وی در خصوص فعالیت بازرسان افتخاری در استان گفت: در مجموع در استان بیش از ۵۰۰ نفر با مدرک کارشناسی و ارشد با ما همکاری دارند که آموزش های لازم را دیدند و خلاء کمبود نیرو با استفاده از بازرسان افتخاری پر شده است.

بازرس کل استان فارس در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر فرماندار شیراز گفت: گزارش سازمان در مورد فرماندار شیراز مربوط به بازرسی استان نبوده و سرمنشأ آن گزارش سازمان بازرسی کشور بوده و این اتفاق بیش از هفت ماه گذشته به وزارت کشور ارسال شده و جدیدا عملیاتی شد.

وی با اشاره به اینکه هر فرماندار باید سابقه استخدامی داشته باشد، گفت: در این خصوص باید آقایان قبل از انتخاب فرماندار مووضوع را پیگیری می کردند.

بازرس کل استان فارس تاکید کرد: متخلفان در هر مقام و مسندی که باشند اگر با تذکر سازمان بازرسی امور را اصلاح نکنند در حاشیه امن قرار نخواهند.