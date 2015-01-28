به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جلسه 5 بهمن شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثر اعضا برگزار شد، با ساخت فیلم های «پخمه» به تهیه کنندگی نادر طریقت و به کارگردانی حامد شایسته، «هانا (پنج و چهار دقیقه)» به تهیه کنندگی مشترک سعید چاری و محمد آزادی مهربانی و کارگردانی سعید چاری موافقت به عمل آمد.

موافقت با عرضه 9 فیلم برای شبکه نمایش خانگی

در این جلسه همچنین با عرضه فیلم های «شهر موشها 2» به تهیه كنندگی علی سرتیپی، منیژه حکمت و کارگردانی مرضیه برومند، «هشت پا» به تهیه كنندگی و کارگردانی علیرضا داوود نژاد، «سوگ» به تهیه كنندگی جواد نوروز بیگی و به کارگردانی مرتضی فرشباف، «سمفونی تهران» به تهیه کنندگی و به کارگردانی رسول صدر عاملی، «سفر هنرمندان به برزیل 3» به تهیه كنندگی و کارگردانی سید جواد هاشمی، «شاید آنجا» به تهیه كنندگی حمید محمدی و به کارگردانی میلاد جرموز، «کلاه تو کلاه» به تهیه كنندگی هادی رحیمی و کارگردانی حمید محمدی، «باج» به تهیه كنندگی و کارگردانی بهمن گودرزی و «برای گونگادین بهشت نیست» به کارگردانی و تهیه کنندگی سید غلامرضا نعمتی موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه 6 عنوان فیلم خارجی نیز موافقت به عمل آمد.