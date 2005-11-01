برگزيدگان بخش مكتوب نمايشگاه قرآن معرفي شدند

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" در دومين دوره انتخاب و معرفي كتاب و مقاله برتر قرآني سال ، برگزيدگان در دو بخش كتاب هاي قرآني در سه حوزه تأليف، ترجمه و تصحيح و در بخش مقالات قرآني در سه حوزه تأليف، ترجمه و نقد در مراسم اختتاميه نمايشگاه بين المللي قرآن كريم معرفي شدند .

در حوزه تأليف رتبه اول به المعجم في فقه القرآن و سربلاغته انتشارات بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي زير نظر استاد محمد واعظ زاده خراساني و رتبه اول فرهنگ قرآن كريم به آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني و محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن تعلق گرفت، همچنين رتبه دوم براي لغتنامه قرآن كريم به دكتر محمود عادل سبزواري ( نشر ثالث) و رتبه سوم به ابوالفضل ساجدي براي زبان دين و قرآن اختصاص يافت .

در حوزه ترجمه، رتبه اول به محمد حسن بحري بيناباج براي ترجمه كتاب تأويل مشكل القرآن ابن قتيبه دينوري( بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضو)، رتبه دوم به موسي دانش براي ترجمه تفسير الكاشف علامه محمد جواد مغنيه (بوستان كتاب قم) و رتبه سوم به محمدرضا اسماعيلي براي ترجمه كتاب قرائت هاي هفت گانه ابوعمرو داني(انتشارات سروش)، اختصاص يافت .

در حوزه تصحيح دكتر حسين علي تركماني براي تصحيح و نقد مقدمه كتاب نفحات الرحمن( انتشارات بيناد پژوهشهاي آستان قدس رضوي) و همچنين در رتبه دوم، محمد علي مهدوي راد، فتح الله نجار زادگان و علي فاضلي براي تراث الشيعه القرآني (كتابخانه تخصصي تفسير و علوم قرآني) بعنوان حائزان رتبه دوم معرفي شدند .

در بخش برگزيدگان مقالات و در حوزه تأليف رتبه اول به حجت الاسلام محمد علي مهدوي راد براي تأليف آغازين آيات نازل شده بر پيامبر (ص)( نشريه علوم قرآن حديث) و رتبه دوم به مجيد صالحي براي داستان آدم ابوالبشر در نگاه دانشمندان اسلامي (مجله مشكوه) همچنين رتبه سوم به دكتر محمد علي رضايي اصفهاني براي مقايسه و نقد دايرة المعارف هاي قرآني (نشريه پژوهش حوزه) تعلق گرفت .

در حوزه ترجمه اول دكتر محمد كاظم شاكر براي عيسي(ع) در قرآن عيساي تاريخي و اسطوره تجسد (نشريه هفت آسمان) حائز ربته اول و مسعود انصاري براي گونه گوني رنگ در قرآن كريم( نشريه گلستان قرآن) حائز رتبه دوم معرفي شدند .