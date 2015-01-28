به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا حریری در همایش کاربردی تجارت ایران و چین گفت: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم دولت ارتباط مناسبی را با کشورهای مختلف دنیا برقرار کرده و بخش خصوصی نیز در سایه همین ارتباط مناسب از جایگاه ویژه‌ای برای دولت برخوردار است.

نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین افزود: در این ارتباط ایران و چین روابط مناسبی را با یکدیگر برقرار کرده است اما در مورد تجارت با چین نقطه ضعف‌هایی وجود دارد که البته ربطی هم به تحریم ندارد.

وی تصریح کرد: فرهنگ چین به لحاظ مراودات اجتماعی باید مورد مطالعه قرار گیرد چراکه سوءتفاهمات بسیاری میان دو کشور به چشم می‌خورد.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال 2007 اتاق ایران و چین سمیناری را برگزار کرد که در آن به بیان چالش‌های صادراتی ایران به چین بپردازد چراکه برای اکسفو شانگهای که یک رویداد مهم تجاری و فرهنگی برای ایران به شمار می‌رود به دنبال یک تاجر ایرانی بودیم که بتواند فرش ایرانی را در این نمایشگاه عرضه کند که متاسفانه هیچ تاجری حاضر نشد تا یک میلیون دلار برای حضور در این حوزه هزینه کند.

به گفته حریری در نهایت یک تاجر ایرانی مقیم ژاپن این مسئولیت را پذیرفت و سود خوبی نیز عاید وی شد بنابراین بازار چین فرصت مناسبی برای تجار ایرانی است.

نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین ادامه داد: چین در سال 2013 حدود 30 درصد از اجناس لوکس دنیا را خریداری کرده و به همین دلیل فرش ایرانی می‌تواند در سبد خرید ثروتمندان این کشور نقش موثری داشته باشد.

حریری از برگزاری سمینار سرمایه‌گذاری و تجارت در 3 شهر مهم چین از سوی اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در خردادماه سال 94 خبر داد و گفت: امیدواریم این سمینارها بتواند زمینه را برای تولید و سرمایه‌گذاری کالا افزایش دهند چراکه ایران مزیت‌های بسیاری از جمله انرژی و نیروی کار ارزان دارد که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط تجاری با دو کشور باشد.

همچنین در این نشست، مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت گفت: چین همسایه ما نیست ولی بزرگترین شریک تجاری ماست که در طول تاریخ اثرگذاری بسیاری بر اقتصاد ما داشته است.

سید مجتبی موسویان با اشاره به آمار 10 ماهه تجارت ایران و چین گفت: در این مدت هشت میلیارد و 110 میلیون دلار صادرات غیر نفتی به این کشور داشته ایم که 29 درصد صادرات به جهان را تشکیل می دهد. همچنین در 10 ماهه سال 93 حدود 10 میلیارد و 300 میلیون واردات از چین به کشور ما صورت گرفت. این در حالی است که چین به عنوان اقتصاد نوظهور بزرگترین صادرکننده جهان در سال گذشته میلادی محسوب شد که توانست آمریکا را پشت سر گذارد.

وی با بیان اهداف سازمان توسعه و تجارت برای گسترش روابط با چین اظهار داشت: در تلاش هستیم تا روند رو به رشدی در مبادلات با کشور چین داشته باشیم. در این راستا رایزنان بازرگانی به شهرهای مختلف چین اعزام خواهیم کرد تا مسیر روشنی را برای تجار ایرانی و چینی ترسیم کنند.