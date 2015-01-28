به گزارش خبرنگار مهر، امین رستم زاده پیش از ظهر چهارشنبه در دومین جلسه کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت دهه فجر استان که با حضور مدیران و معاونان فرهنگی دانشگاههای ارومیه برگزار شد اظهار داشت: این برنامههای متنوع و شاخص با رویکرد تحلیلی و تخصصی خلاقانه منطبق با موضوعات و رویدادهای ایام الله دهه فجر برگزار میشود.
وی برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع جمهوریت و اسلامیت نظام، برگزاری نشست تخصصی واجب فراموش شده، نشست دانشجویی "جوانان، علم و فن آوری"، نشست با موضوع جهاد و شهادت، میزگرد بررسی زنان و سبک زندگی ایرانی و برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی و تعالی انقلاب را از اهم این برنامه ها عنوان کرد.
رستم زاده نشست تحلیلی ویژگیهای شخصیتی امام راحل و وظایف دانشگاهیان در استمرار انقلاب، کرسی آزاد اندیشی با محوریت نقش دانشجویان و دانشگاهیان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نقش انقلاب اسلامی در باورهای دینی مردم، انقلاب اسلامی و خود باوری علمی، نقش انقلاب اسلامی در پیشرفتهای علم، پژوهش و فناوری سبک زندگی و برگزاری تریبون آزاد در محیط دانشگاه را از دیگر برنامههای مورد اجرا در دهه فجر امسال برشمرد.
وی ادامه داد: برگزاری نشستهای بصیرتی حلقههای صالحین، نشست هماندیشی حاکمیت ارزشهای اسلامی، برگزاری همایش و دستاوردها و پیشرفتهای نظام جمهوری اسلامی، برگزاری همایش "بازخوانی پیام انقلاب اسلامی ایران" ، برگزاری جلسات حلقههای معرفت با موضوعیت ولایت و انقلاب، نشست دانشجویی "دانشگاه انقلابی، انقلاب علمی"و توسعه از جمله برنامههای مدنظر در قالب نشستها و کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاههای استان است که از سوی دانشگاهها بدین مناسبت طراحی و اجرا میشود.
رستم زاده یاد آور شد: برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در موضوعات مختلف تخصصی انقلاب و نشستهای تخصصی علمی و دانشگاهی و تحلیلی پیرامون وقایع انقلاب و ولایت فقیه، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در رشتههای مختلف ویژه کارکنان و دانشجویان دانشگاههای استان، برگزاری جشنهای دانشجویی در دانشگاههای مختلف، برپایی نمایشگاههای فرهنگی وعکس و همچنین اکران فیلم های فجر و انقلابی از جمله برنامههای کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت دهه فجر استان است.
دبیر کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت دهه فجر آذربایجانغربی اظهار داشت: برگزاری اولین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه ارومیه شامل (فوتسال، والیبال، شنا، تنیس روی میز، طناب کشی) در 2 بخش آقایان و بانوان دانشگاه ارومیه، برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان، والیبال (برادران) شطرنج (خواهران) بسیج دانشجویی، برگزاری مسابقات ورزشی والیبال دانشگاهیان پیام نور استان در بوکان و مسابقات استانی تنیس روی میز در پلدشت از برنامه های نمایشگاهی در دهه فجر در دانشگاههای استان است.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجانغربی برگزاری جشنوارههای مختلف دانشجویی، برپایی جشنهای انقلاب در سطح دانشگاهها، انتشار ویژه نامههای مختلف دانشجویی، مسابقات فرهنگی و کتابخوانی از جمله مسابقه دانشجویی "گام رهایی" در سه بخشکاریکاتور-عکس- وبلاگ نویسی، مسابقه کتابخوانی آسیب شناسی فرهنگ دینی، مسابقه تفسیر سوره نور در دو بخش کارکنان و دانشجویان، نشستهای سیاسی و بصیرت افزایی، برگزاری اردوهای زیارتی و تفریحی، کارگاههای معرفت افزایی ویژه اساتید و دانشجویان، پرده برداری از مقبره شهدای گمنام، افتتاح فضاهای فیزیکی و آموزشی در سطح دانشگاهها از جمله افتتاح سالن ورزشی و اماکن آموزشی در 4 دانشگاه پیام نور ماکو، ارومیه، مهاباد و سلماس، تجلیل از دانشجویان نخبه را از دیگر برنامه های اجرایی در دهه فجر امسال عنوان کرد.
نظر شما