طرح توانمندسازی زنان روستایی در ۵۰ روستای خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگارمهر، فرشته سلجوقی ظهر چهارشنبه در نشست خبری استانداری اظهار كرد: در طرح توانمندسازی روستایی ۵۰ روستا بالای ۲۵ خانوار از میان یك هزار و ۵۰ روستای استان به مدت یك سال به عنوان پایلوت مورد حمایت قرار می گیرند كه انتظار داریم پس از پایان طرح در زمینه آسیب های اجتماعی شاهد کاهش ۲۰ درصدی باشیم.

مدیركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی افزود: منظور از كاهش آسیب های اجتماعی در روستاها و به خصوص در زمینه امور زنان، ‌جلوگیری از تجرد قطعی زنان، ‌ افزایش اشتغال زنان روستایی و پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها است.

سلجوقی ادامه داد: دفتر امور بانوان خانواده خراسان رضوی در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش زنان، برنامه های خود را در جهت توسعه و تقویت مشاركت زنان و تحكیم خانواده پیگیری می كند.

وی افزود: زنان به عنوان ركن اصلی خانواده نقش مهمی را در سلامت و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ایفا می كنند.

مدیركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی ادامه داد: از جمله اقداماتی كه این نهاد در سال ۹۳ انجام داده است می توان به تشكیل اتاق فكر اشتغال زنان با حضور متخصصین، نخبگان و زنان كارآفرین اشاره كرد.

وی تصریح كرد: اتاق فكر اشتغال زنان خراسان رضوی در دو بخش حمایت از زنان سرپرست خانوار و روستایی و توسعه توانمندی زنان كارآفرین و دارای كسب و كار موفق به توانمندسازی و تقویت مشاركت زنان در عرصه های اقتصادی پرداخته می شود.

سلجوقی عنوان كرد: همچنین در بخش ارتقای توانمندسازی زنان روستایی با تجمیع و ایجاد هم افزایی بین دستگاه های اجرایی خراسان رضوی كه در گذشته به صورت منفرد و جزیره ای كار می كردند اقدامات لازم انجام شده است.

وی گفت: ازدیگر اقدامات دفتر امور بانوان خراسان رضوی تشكیل اتاق فكر امنیت بانوان از تیر ماه سال ۹۳ بوده است كه با رویكرد پیشگیری از اعتیاد بانوان در سطح استان سندش تنظیم شده و توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر استان نیز مصوب شده است.

مدیركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی با اشاره به طرح های اجرایی دفتر امور بانوان استان افزود: در این برنامه ها سعی شد تا محورهای ارتقا سطح مدیریت زنان و خانواده، ‌ نهادسازی به جای نمادسازی، ‌ ارتقا سطح دانش زنان از مرحله تئوری به عملی و مهارتی توجه ویژه ای صورت بگیرد.

وی گفت: به مناسبت دهه فجر و با همكاری دستگاه های اجرایی استان و فرمانداری ها در مجموع ۲هزار برنامه با محوریت تحكیم خانواده در خراسان رضوی برگزار می شود.

مدیركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی خاطر نشان كرد: برنامه های دهه فجر توسط ستاد دائمی برگزاری مناسبت ها در هر دستگاه اجرایی استان برگزار می شود.

وی افزود:۱۷ برنامه در حوزه انتشارات، تعداد ۱۰ برنامه افتتاحیه، تعداد۵۵‌ برنامه ورزشی، تعداد ۶۵۸‌ مسابقه و تعداد ۹۰ برنامه خدمات تفریحی و رفاهی ۹۰ و همچنین بیش از ۳۲ مراسم تقدیر و تجلیل ۳۲از جمله برنامه های تدارک دیده شده است.