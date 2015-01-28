تقابل سفیر قم برابر عقاب/ بلندقامتان والیبال قم در راه صعود به پلی آف

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم از فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور ‌در نقاط مختلف کشور آغاز می‌شود و در یکی از این بازی‌ها، تیم سفیر قم با تیم عقاب نیروی هوایی تهران دیدار می‌کند.

نماینده قم که با پیروزی بر تیم قدرتمند میزان فردای مشهد شگفتی ساز لیگ لقب گرفته است و با پیروزی بر ملوان نیز نشان داده که موفقیت‌های اخیرش اتفاقی نیست نمی‌خواهد در برابر تیم قعرجدولی امتیاز از دست بدهد.

تیم عقاب نهاجای تهران که در بازی رفت در مسابقه‌ای عجیب و شگفت انگیز برابر سفیر پیروز شده تیمی قعرنشین است که برای رهایی از سقوط تلاش می‌کند و به همین دلیل نمی‌تواند حریف دست و پا بسته‌ای برای سفیر باشد.

با این وجود و با توجه به رشد فنی قابل توجه سفیر پس از جذب ۴ مهره کارگشا در این تیم، به نظر می‌رسد شاگردان فرید آخوند‌زاده در تیم سفیر قم کار آسانی در این مسابقه در پیش دارند و ۳ امتیاز در چنگ این تیم است.

تیم والیبال سفیر قم که در نیم فصل نخست عملکرد خوبی نداشت و در رده ماقبل آخر جدول رده بندی قرار گرفت نیم فصل دوم را عالی آغاز کرد و در برابر کاله جوان در آمل یک امتیاز گرفت و سپس از مصاف با میزان ۲ امتیاز دشت کرد و موفقیت‌های خود را با برد قاطع برابر ملوان ادامه داد.

شاگردان فرید آخوندزاده در نیم فصل دوم با جذب ۴ بازیکن جدید که همگی بازیکنانی از نظر فنی در سطح بالا و با تجربه هستند، متحول شده‌اند و وضعیت این تیم به قدری روبراه است که آخوند‌زاده با جرئت از مدعی صعود بودن تیمش صحبت می‌کند.

سفیر در مسابقات آینده خود این فرصت را دارد تا با شکست دادن حریفان خود با جمع صدرنشینان رسیده و مسیر خود را به مرحله پلی آف هموار کند و در این راه، پیروزی بر عقاب تهران که در بازی رفت سفیر را شکست داده اجتناب ناپذیر است.

آخوندزاده به خوبی می‌داند با شرایط فعلی سفیر، این تیم با خیالی آسوده‌تر از همیشه می‌تواند به جای رهایی از سقوط، به صعودی خاطره انگیز فکر کند اما شاگردانش نباید از ۳ نمایش خوب خود در آغاز نیم فصل دوم مغرور شوند.

دیدار تیم‌های سفیر قم و عقاب نیروی هوایی ارتش شامگاه چهارشنبه ۸ بهمن در تهران برگزار می‌شود.

سفیر و عملکرد نامطلوب در نیم فصل

گرچه سفیر این روز‌ها در شرایط خوبی قرار دارد و امید‌ها را در دل اهالی ورزش قم زنده کرده است اما نمایش ضعیف این تیم که ناشی از بستن تیمی جوان و کم تجربه در نیم فصل نخست بود سبب شده سفیر کماکان در جمع قعرنشینان باشد.

فصل جدید رقابت‌های لیگ والیبال دسته اول کشور در حالی آغاز شد که در یکی از این مسابقات، تیم والیبال سفیر قم در سالن شهدای بهزیستی قم با وجود پیروزی در ست نخست با نتیجه ۳ بر یک برابر کاله جوان آمل شکست خورد.

شکست برابر کاله جوان در قم، سرآغاز شکست‌های متوالی تیم تحت هدایت فرید آخوندزاده بود و سفیر در دومین مسابقه در مشهد با تیم میزان فردای مشهد مسابقه داد و ۳ بر یک بازی را واگذار کرد.

نوار باخت‌های متوالی سفیر در تهران هم پاره نشد و سفیر قم در سومین مسابقه در مصاف با ملوان تهران باز هم ۳ بر یک شکست خورد در حالی که سفیر در ست نخست بازی شروع خوبی داشت و توانست ۲۵ بر ۲۲ ملوان را شکست دهد.

سریال باخت‌های سفیر با یک شکست دیگر برابر تیمی نه چندان قدرتمند ادامهی افت و این شکست، سفیر را در آن مقطع زمانی به عنوان گزینه نخست سقوط به دسته پایین‌تر معرفی کرد گرچه آینده متفاوتی در انتظار سفیر بود.

سفیر در قم و در روزی که همگان انتظار برد از این تیم داشتند باز هم ۳ بر یک به تیم عقاب نهاجای تهران هم باخت تا مجموعه ناکامی‌های خود را کامل کند و آینده این تیم در ابهام قرار گیرد اما سرانجام برتری شیرین ۳ بر یک بر شهرداری نیشابور در قم سبب شد طلسم ناکامی‌های سفیر بشکند و این تیم نخستین برد خود را دشت کند.

سفیر پس از دشت پیروزی در قم برابر نیشابوری‌ها راهی مهاباد شد و ۳ بر یک برابر مقاومت فرمانداری مهاباد مغلوب شد اما پس از آن در دیداری خارج از خانه در ارومیه برابر مقاومت نوین این شهر با نتیجه مشابه به برتری رسید و تا رده هشتم جدول صعود کرد.

شکست برابر شهدای ۱۵ خرداد پیشوا در قم سبب شد آن‌ها باز هم یک پله در جدول سقوط کنند و نیم فصل را با نتایجی نه چندان جالب به پایان ببرند.

سفیر پس از آن با جذب ۳ بازیکن جدید، در آغاز دور برگشت در آمل به مصاف کاله جوان رفت و در حالی ۳ بر ۲ به این تیم باخت که روز سختی برای تیم قدرتمند مازندرانی رقم زد.

بازی بعدی سفیر قم برابر تیم قدرتمند میزان فردای مشهد برگزار شد و در روزی که کسب فکر آن را نمی‌کرد که سفیر بتواند بیش از یک ست از حریف خود بگیرد، سفیر ۳ بر ۲ پیروز شد و تمام لیگ را حیرت زده کرد.

سفیر سرانجام پیش از بازی این هفته برابر عقاب، در خانه از ملوان تهران پذیرایی کرد و در روزی که اجازه هنرنمایی به حریف خود نداد ۳ بر صفر این تیم را مغلوب کرد و جای این تیم را در جدول گرفت.

آخوند‌زاده: مدعی صعود به پلی آف هستیم

سرمربی تیم والیبال سفیر قم در گفتگو با مهر با بیان اینکه سفیر تیمی جوان به لیگ والیبال فرستاده گفت: سفیر سال آینده نتیجه می‌گیرد اما ظرفیت رسیدن به پلی آف در این تیم وجود دارد.

فرید آخوندزاده درباره تحول سفیر در نیم فصل دوم و پیروزی بر حریفان مشهدی و تهران اظهار داشت هم در بازی با میزان و هم در بازی با ملوان تهران، بازی بسیار خوبی انجام دادیم و باید به بازیکنانم تبریک بگویم که توانستند فعل خواستن را صرف کنند و ۲ تیم قدرتمند لیگ را شکست دهند اما کار ما تازه شروع شده است.

وی افزود: چند بازیکن به تیممان اضافه کرده‌ایم و تیم ما در مرحله نخست با توجه به جوانی و میانگین سنی پایین خود نتایج خوبی کسب نکرد و تصمیم گرفتیم چند بازیکن باتجربه به تیم اضافه کنیم تا بتوانیم در نیم فصل دوم نتایج بهتری بگیریم.

سرمربی تیم والیبال سفیر قم گفت: در بازی برابر کاله در آمل هم در شرایطی بازنده شدیم که بازنده سربلندی بودیم و ۲ ست از این تیم قدرتمند گرفتیم و بازیکنانی که در نیم فصل دوم به ما اضافه شدند کمک زیادی به تیم ما کردند.

آخوندزاده بیان کرد: امیدوارم این روند در نیم فصل دوم ادامه پیدا کند و اعتقاد من این است که این ظرفیت را داریم که با جبران نتایج نیم فصل نخست و جمع آوری امتیازات در نیم فصل دوم بتوانیم به پلی آف برسیم.

وی عنوان کرد: تیم‌هایی هستند که از ما جلو‌تر هستند اما اختلاف بهترین آن‌ها با ما ۸ یا ۹ امتیاز است و در صورت پیروزی بر حریفانمان می‌توانیم به جمع بالانشینان برسیم.

سرمربی تیم والیبال سفیر قم افزود: با توجه به میانگین سنی تیم ما، آینده خوبی را برای سفیر پیش بینی می‌کنم و امیدوارم موفقیت ما در این فصل نیز محقق شود و بتوانیم به هدفمان برسیم.

برنامه کامل دیدارهای هفته چهارم دور برگشت لیگ دسته یک مردان:

گروه اول:

تهران: عقاب نهاجا – سفیر قم

آمل: کاله جوان – شهرداری جوان ارومیه

تهران: ملوان تهران – شهرداری نیشابور

مشهد: میزان فردا – مقاومت فرمانداری مهاباد

گره دوم:

اهواز: مناطق نفت خیز جنوب – ذوب آهن اصفهان

اراک: شهرداری اراک – لاستیک بارز کرمان

ماهشهر: پتروشیمی ماهرون ماهشهر – پیشگامان شفق اردکان