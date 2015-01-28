برنامه‌ ريزی شهری در هرمزگان نيازمند تفكر بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک تراکمه پيش از ظهر چهارشنبه در همایش ملی معماری و شهرسازی پایدار در بندرعباس، عنوان كرد: تفکر بین المللی و عملکرد منطقه‌ای در ذهن و ضمیر برنامه ریزان شهری خود را نشان دهد. جایگزینی کارکردهای ملی در جغرافیای شهری دغدغه‌ای است که آینده ما را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: امروزه شهرها با سه نکته اصلی مواجه هستند که هر کدام از آنها بخشی از دغدغه توسعه پایدار شهری را به خود اختصاص داده است.

تراکمه افزود: افزایش جمعیت و به تبع آن کمبود امکانات و مسکن یکی از عواملی است که گریبان‌گیر شهرهای مختلف خصوصا شهرهای ساحلی مانند بندرعباس است؛ همچنین رشد عمودی و افقی شهرها که بحران‌هایی از قبیل مشکلات زیست محیطی، تحول فیزیکی و تغییر شکل شهرها و خصوصا حاشیه نشینی را به دنبال دارد.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان در این رابطه ادامه داد: سومین عاملی که سبب بروز دغدغه در رسیدن به شهری پایدار است محدودیت منابع است که به دنبال بروز دو عامل اول مدیران شهری با این مسئله مواجه هستند و هیچ راهی جز مدیریت صحیح منابع خصوصا در شهرهایی که توسعه سریع و شتابان دارند وجود ندارد.

تراکمه خاطرنشان کرد: شناخت گذشته، بررسی حال و پیش بینی آینده طرح‌ها راهکاری است که می‌تواند به رفع این مشکلات کمک کند که البته نکته مهمی که می‌تواند ما را به سمت شهری پایدار و شهرسازی پایدار رهنمون باشد شناخت آینده و الزامات آن است.

وی با اشاره به تحولات دنیای امروز خصوصا دنیای مجازی گفت: امروزه شهر، خانواده، جامعه و کشور تحت تاثیر دنیای الکترونیک و مجازی است که برای رسیدن به شهر پایدار باید به شهرداری الکترونیک و دولت الکترونیک فکر کرد.

تراکمه اظهار داشت: مشارکت همه‌جانبه برای خلق آینده و تسریع آینده، تسهیل در بسترسازی برای سرمایه‌گذای ما را در تحقق آینده و شهری پایدار کمک خواهد کرد زیرا شهرهای موفق دنیا می‌تونند با اتکا به مردم و ساختن شهر به دست شهروندان به سمت توسعه پایدار گام بردازند.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان ادامه داد: یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌ها در استان‌های ساحلی بحث حریم ۶۰ متری دریا که عبور از آن پیامدهای زیادی را برای شهر به دنبال خواهد داشت، همچنین وجود بافت‌های فرسوده که نیازمند بسته های حمایتی ویژه‌ای است زیرا با هر حادثه غیر مترقبه این بافت‌ها به عنوان یک تهدید جدی محسوب می‌شوند.

تراکمه در پایان از آمادگی مدیریت عالی استان برای اجرایی کردن یافته‌های علمی این همایش خبر داد.