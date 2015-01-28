۴۰ درصد بافت شهر بندرعباس فرسوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری بندرعباس، عباس امینی ‌زاده در نخستین همایش معماری و شهرسازی پایدار در بندرعباس، بيان داشت: بندرعباس شهری با جمعیتی غریب به ۵۰۰ هزار نفر با قدمتی ۴۰۰ ساله، دوران پر فراز و نشیبی را طی کرده است.

وی رشد جمعیت شهر بندرعباس را در طی سالهای اخیر بسیار شتابان دانست افزود: مهاجرت‌های بی‌رویه به این شهر هر چند فرصت‌های ‌زیادی را نسیب شهر می‌کند اما مشکلاتی را هم به دنبال دارد که خدمت‌‎رسانی را سخت می‌کند.

شهردار بندرعباس اظهار کرد: ما معتقدیم اگر بخواهیم شهری پایدار برای نسل آینده داشته باشیم ناچاریم به مولفه‌‎های پایداری توجه کنیم.

امینی‌زاده در ادامه به مولفه‌های پایداری شهر اشاره کرد و گفت: در کنار مولفه‌های شهرسازی پایدار باید به مولفه‌هایی نظیر مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیست و اسکان پایدار نیز توجه کرد تا بتوانیم در حفظ و امانت‌داری شهر بندرعباس برای نسل آینده موفق عمل کنیم.

وی از سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و بافت‌های فرسوده به عنوان موانعی در راه ساختن شهر پایدار یاد کرد و افزود: ۴۰ درصد بافت شهر بندرعباس بافت فرسوده است که این بافت‌ها از مهمترین مشکلات در جهت توسعه پایدار شهر به شمار می‌رود.

امینی‌زاده اضافه کرد: در این سال‌ها تلاش‌های خوبی انجام شده اما وجود این مشکلات موجب شده که توسعه شهر شتابان نباشد.

وی در پایان با بیان اینکه افزایش جمعیت شهر بندرعباس با توسعه شهر متناسب نبوده است گفت: اگر مشکلات شهر با اندیشه و تفکر کارشناسی برطرف نشود نمی‌توانیم افق خوبی را برای آینده شهر بندرعباس متصور باشیم.

همچنين در اين همایش كه با حضور جمعی از مسئولان و معماران برجسته کشوری و شهرسازان و دانشجویان مرتبط با این حوزه در سالن شرکت گاز بندرعباس برگزار شد، محمد ذاکری دبیر این همایش، اظهار داشت: این همایش در محورهای معماری و شهرسازی پایدار به همت شهرداری بندرعباس و با همکاری قطب علمی دانشگاه تهران برگزار شده است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش افزود: با توجه به ناپایداری در زندگی و محیط های شهری ضرورت برگزاری این همایش در بندرعباس احساس می‌شد.

ذاکری خاطرنشان کرد: همچنین توسعه روزافزون و شتابگونه شهر بندرعباس بر اهمیت معماری و شهرسازی در این شهر در شهر تاکید فراوانی دارد.

دبیرهمایش ملی معماری و شهرسازی پایدار تاکید کرد: این همایش همچنین در جهت پایدار کردن طراحی‌های شهری و تقویت بینش پایدار برگزار شده است.

وی در انتها نیز با تقدیر از وزارت راه و شهرسازی، شورای اسلامی شهر بندرعباس و سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان گفت: این همایش از صبح امروز هشتم بهمن‌ماه آغاز شده و تا عصر نهم بهمن‌ماه با سخنرانی‌های تخصصی توسط مسئولین و کارشناسان برجسته حوزه معماری و شهرسازی ادامه می‌یابد.