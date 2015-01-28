کیانوش غریب‌پور رییس انجمن تصویرگران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور این انجمن در نمایشگاه بلونیا گفت: در نمایشگاه بلونیا 2015 که 10 تا 13 فروردین‌ماه سال 94 در بلونیای ایتالیا برگزار خواهد شد، انجمن تصویرگران طی توافقی با 2 انجمن نویسندگان کتاب کودک و انجمن ناشران کتاب کودک حضور دارد و امور غرفه ایران را در این نمایشگاه بر عهده دارد.

غریب پور توضیح داد: ما سعی داریم بخش مهمی از تصویرگری معاصر ایران را به همراه نویسندگان کتاب کودک و تصویرگران معاصر ایران را در این نمایشگاه معرفی کنیم و برای اولین بار یک کتاب جامع از هنر تصویرگری و ادبیات کودک ایران را در این نمایشگاه عرضه خواهیم کرد.

این هنرمند تصویرگر با تأکید بر حضور شایسته غرفه ایران در این نمایشگاه اظهار کرد: انجمن تصویرگران در نمایشگاه بلونیا 2015 نشست های تخصصی درباره هنر تصویرگری و ادبیات کودک در ایران برگزار خواهد کرد.

غریب پور در پایان با بیان اینکه در طول سال های اخیر، ایران در نمایشگاه بلونیا حضور بی رمق، تشریفاتی و ناکارآمدی داشته است، تصریح کرد: تاکنون نسبت به هنر تصویرگری و ادبیات کودک ایران در نمایشگاه جهانی بلونیا غفلت شده است و در نمایشگاه سال 2015 بلونیا تلاش می کنیم که شکل شایسته ای از هنر تصویرگری و ادبیات کودک ایران را در این نمایشگاه ارائه کنیم.

در نمایشگاه بلونیا 2015 آثار 77 تصویرگر از سراسر دنیا به این نمایشگاه راه پیدا کرده‌اند که سهم ایران در این نمایشگاه آثاری از 3 هنرمند تصویرگر است.

فرشته نجفی، نرگس محمدی و فاطمه قاسمی 3 تصویرگر ایرانی راه‎ یافته به این نمایشگاه‎ هستند. ایتالیا با 12 تصویرگر بیشترین تعداد راه‎‌ یافته به نمایشگاه را از آن خود کرده ‎است و ژاپن و کره جنوبی با 10 تصویرگر، فرانسه با 6 تصویرگر، اسپانیا و تایوان با 5 تصویرگر و آلمان، انگلستان و چین نیز با 3 تصویرگر در کنار ایران در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

این نمایشگاه 10 تا 13 فروردین‌ماه 94 در شهر بلونیای ایتالیا برگزار خواهد شد.