ابراز نگرانی آ.سه.آن از اقدامات پکن در دریای چین شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزرای خارجه 10 کشور عضو آ.سه.آن امروز چهارشنبه ضمن ابراز نگرانی درباره اقدامات چین در دریای چین شرقی در بیانیه ای اعلام کردند که ایجاد پایگاه در دریای چین شرقی نشان دهنده وجود وضعیتی دشوار در سیاست راهبردی آ.سه.آن است.

در این نشست که در «کوتا کینابالو» ایالت صباح از مالزی برگزار شد، وزیر خارجه فیلیپین خواستار اقدامات قابل توجه و ایستادگی کشورهای آ.سه.آن در قبال پکن شد.

بر این اساس چین در پی ساخت پایگاه نظامی، احداث 10 باند فرود هلی‌ کوپتر و یک توربین بادی در نزدیک ژاپن در جزیره نانجی در 300 کیلومتری جزایر «سنکاکو» است.

خبرگزاری کیودو همچنین امروز سه شنبه در خبر دیگری از ورود دو فروند کشتی گارد ساحلی چین به جزایر مورد مناقشه این کشور با ژاپن در دریای چین شرقی خبر داده بود که کشتیهای گارد ساحلی چین پس از هشدار گارد ساحلی ژاپن این منطقه را ترک کردند.

وزیران امور خارجه 10 کشور همچنین ضمن محکوم کردن خشونت های گروه تروریستی داعش سر بریدن گروگانژاپنی را وحشیانه خوانده و بر انجام اقدامات هماهنگ جامعه جهانی برای مقابله با گروههای افراطی تاکید کردند.