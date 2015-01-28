جایگزنی دو قلم داروی تولید داخل با مشابه خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در جریان بازدید از طرح توسعه داروهای ضد سرطان شرکت داروسازی ایران هورمون، گفت: تولید انحصاری لووتیروکسین (داروی درمان کم کاری تیروئید) که در بازار داخل با نام "لووکسین" موجود است و "تتراکوزاکتاید"(نوعی داروی ضد التهابی) که در کشور به نام "سیناکران" عرضه می شود به دلیل کیفیت و قیمت مناسب جایگزین داروهای مشابه خارجی شده است.

وی افزود: طرح بزرگ توسعه داروهای ضد سرطان و داروهای بیولوژیک در فضایی به مساحت 5 هزار متر مربع در شرکت داروسازی ایران هورمون در حال ساخت است که امید می رود با راه اندازی این خط تولید، علاوه بر تولید داروی با کیفیت در داخل کشور این داروها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفته و بازار دسترسی به داروهای درمان سرطان تسهیل شود.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: شرکت داروسازی ایران هورمون طی 5 سال اخیر صادرات خود را 5 برابر افزایش داده و تنها در دو سال گذشته 20 میلیارد تومان برای ارتقای استاندارد تولید(GMP) هزینه کرده است که این امر علاوه بر ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، سبب صدور محصولات به بازارهای جهانی نیز شده است.

دیناروند گفت: با توجه به تلاش برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و اینکه محصولات داروسازی همگی مبتنی بر دانش و فناوری است، نیازمند سرمایه گذاری در این زمینه هستیم و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از کلیه شرکت های دارویی که در زمینه تولیدات جدید و ارتقای محصولات خود تلاش می کنند، حمایت می کند.

فرهاد شایقی مدیرعامل شرکت داروسازی ایران هورمون نیز در این مراسم گفت: از آنجا که داروی"لووکسین" جزو داروهای "های تک" به شمار می رود با توجه به فروش سالیانه 35 میلیارد تومانی این دارو و اینکه شرکت ایران هورمون تولید کننده انحصاری آن در کشور به شمار می رود، تولید این دارو در داخل سالیانه بیش از 50 میلیون دلار صرفه جویی ارزی به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه مواد اولیه این دارو و سایر داروهای ایران هورمون از منابع معتبر اروپایی وارد می شود، افزود: طی پنج سال گذشته 3.5 میلیون دلار دارو به کشورهای بلاروس، افغانستان، تاجیکستان و سوریه صادر شده است.

محمدرضا نیسیان مشاور مدیرعامل این شرکت نیز با اشاره به اینکه شرکت داروسازی ایران هورمون بزودی داروهای آنکولوژی و بایوسیمیلار را تولید خواهد کرد، گفت: داروی "لووتیروکسین " (لووکسین) موثرترین دارو برای بیماران با عوارض کم کاری تیروئید است.

وی ادامه داد: داروی "تتراکوزاکتاید" که به نام سیناکران در ایران هورمون تولید می شود، دارویی ضد التهابی است که در کنترل التهاب نقاط مختلف بدن در بیماری های التهابی مانند التهاب مفاصل، روماتیسم استخوانی و التهاب ریه ها و التهاب روده ها (مانند بیماری کرون) نقش اساسی دارد.